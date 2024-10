Furulya- és dobszóra gyülekeznek az Orbán-beszédre

A kormány ünnepi rendezvényére már kilenc óra után szállingóztak be az érdeklődők, magasba emelt településtáblával érkező kis csoportok a pár ezer főt befogadni képes II. kerületi Millenáris Parkba. A fémdetektoros beengedőkapuknál külön sorban juthattak be a civilek, és azok a szerencsések, akik előre kaptak narancssárga karszalagot, vagy épp a VIP-listán szerepelt a nevük. Mint később megtudtuk, sajnos

a színpad 300 méteres körzetébe már csak a szalaggal engednek oda a Valton Security munkatársai.

A parkba lépőknek eleinte furulya- és dobszóval, néptáncoló óriásbábukkal is kedveskedtek, egy kellemes őszi nap eltöltéséhez pedig a Magyar Tartalékosok Szövetségének sátrától nem messze gyerekeknek készült katonai akadálypályával is készültek a kicsiknek. Kicsit arrébb kólával és sörrel felszerelt italpont, popcornos stand és húzós árakkal dolgozó foodtruckok is felsorakoztak a megemlékezők örömére.

Az 1956-os forradalom legfőbb jelképéből, a lyukas zászlóból sokkal kevesebbet látni az embereknél a korábbi a megemlékezésekhez képest, inkább a kimetszés nélküli lobogók mellett döntöttek a résztvevők. Ez valószínűleg nem független attól, hogy Orbán Balázs ‘56-tal kapcsolatos botrányos kijelentése után Magyar Péter a Tisza Párt jelképévé tette a lyukas zászlót.

A hivatalos program: 10 órától a honvédség katonazenekarának előadása és fegyverbemutatója, utána ünnepi műsor, majd 11-től a miniszterelnök beszéde következik, amit miheztartás végett pirossal ki is emeltek az infótáblán. Tíz óra után pár perccel már majdnem meg is telt az 1-2 ezer fős válogatott közönségnek leválasztott szekció.