Orbán Viktor új sála visszaütött Eduard Hegerre is

Orbán Viktornak kassai útja előtt üzent a Szövetség (a tavaly létrehozott egységes felvidéki magyar párt) Országos Tanácsának elnöke, most pedig a szlovák miniszterelnöknek, szúrta ki a Bumm.sk. Sólymos László nem hagyta szó nélkül, hogy Eduard Heger új sálat ajándékozott a magyar kormányfőnek, mert úgy látta, le kell cserélni a régit, azaz a Nagy-Magyarországot ábrázolót.

A közösségi oldalakra felkerült egy fotó, amelyen a magyar és a szlovák kormányfő sálban, széles mosollyal az arcán pózol. Mindig jól jön, ha egy politikusnak van éleslátása és humorérzéke. Leginkább akkor, ha a szórakozás mellett az ígéretei és kötelezettségei teljesítésére is sor kerül

– írta ki szlovákul és magyarul is Facebook-oldalára a politikus. Sólymos László felhívta Eduard Heger figyelmét arra, hogy ezekkel egyelőre adós azonban a szlovákiai nemzeti kisebbségek felé.

Most, amikor E. Heger kitalálta, miként kellene reagálni Orbán Viktor sáljára, azt is megmondhatná, hogy kormánya mikor fogadja el végre azt a rendeletet, amely a legutóbbi népszámlálási eredmények alapján kisebbségi települések aktualizált listáját tartalmazza, amelynek elfogadása már túlságosan is elhúzódik