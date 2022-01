Az exjobbikos Varga-Damm Andrea együtt töltötte a hurkát Simicska Lajossal

Varga-Damm Andrea egykori jobbikos – jelenleg független – országgyűlési képviselő volt a Partizán politikai beszélgetős műsorának vendége. Gulyás Márton műsorvezető a beszélgetés során a képviselőnőt többek között a Simicska Lajossal való személyes kapcsolatáról, az MDF-es Dávid Ibolyáról, az általa korábban betöltött fidesz-közeli állásokról és megbizatásokról kérdezte. Szó volt továbbá arról, hogy Varga-Damm Andreát többen a Jobbik és Simicska közötti összekötőnek tartották a nagyvállalkozó Fidesszel való szakítása után, és előkerült a képviselőnő új, alig ismert pártja is, amely ennek ellenére elindulni szándékozik a 2022-es országgyűlési választásokon.

Varga-Damm Andrea szerint Simicskáról már az egyetemen köztudott volt, hogy nagyon okos, elsősorban persze „nem a jogtudományban”, hanem a saját és mások életének menedzselésében..

Harminc évet előreugorva, amikor újra találkoztunk 2016-ben, akkor ugyanezek az emlékek jöttek vissza, hogy mindenki azt mondta, hogy milyen okos, és azt kell mondanom, hogy harmincvalahány év után is azt tudtam mondani, hogy igen, igen, ő egy nagyon okos ember

– méltatta az egykor fideszes nagyvállalkozót a képviselőnő.

Varga-Damm Andrea az 1998-2002 között első Fidesz-kormány ideje alatt az MDF-es koalíciós partner, Dávid Ibolya politikai tanácsadójaként működött. A képviselőnő felidézte, hogy 1999-ben került Dávid Ibolya mellé, és már akkor érzékelhető volt a konfliktus Orbán Viktor és az akkori igazságügyi minisztere között. A Fidesz az MDF-et aztán sikeresen felszalámizta, olyan eredményesen, hogy a 2002-ig a Fidesszel együttműködő rendszerváltó párt 2010-ben már be sem került az Országgyűlésbe.

Én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak ez a tekintélyuralmi típusú kormányzói attitűdje nem tetszhetett Dávid Ibolyának. Megmondom őszintén, hogy nekem se igazán tetszene, hogy nekem nőként fel kell állnom, azért, mert bejön a miniszterelnök a kormányülésre

– nyilatkozta az exjobbikos képviselő az Orbán–Dávid konfliktus protokolláris vonatkozásairól. Szerinte az MDF akkori erős embere nagyon hamar rájöhetett arra, hogy a Fidesz célja a koalíciós partnere felszalámizása. A konfliktusokat azonban, mint mondta, fel lehetett oldani, csak épp Dávid Ibolya büszkesége és hiúsága meggátolta ezt.

Gulyás Márton felidézte az interjúban, hogy 2010 után Varga-Damm Andrea különböző, a kormányzati bizalmat legalábbis feltételező állásokat töltött be. Jogtanácsos lett a BKK-ban 2011-től, és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) gazdasági igazgatója is volt 2012-től. Emellett az erős fideszes kapcsolatokkal rendelkező Civil Összefogás Fórum (CÖF) is felkérte egy devizahiteles anyag elkészítésre, sőt Csizmadia Lászlóval, a CÖF elnökével közös rendezvényeket is tartott 2013-tól. Arra a kérdésre, hogy mi a magyarázata a fideszes elit és holdudvar bizalmának, a képviselő úgy válaszolt, ezeknél a megbízásoknál

nem a lojalitás, hanem az ész volt a fontos.

A szélesebb nyilvánosság a 2015-ben ismerte meg Varga-Damm nevét, 2018-ben pedig már a Jobbik országos listájának ötödik helyéről jutott be a parlamentbe. Gulyás utalt arra, hogy amíg Simicska Lajos nem szakított a Fidesszel, Varga-Damm láthatóan a Fideszhez közeli szervezetekben bukkant fel, majd az Orbán-Simicska szakítás, azaz közismert nevén a „G-nap” után egyre látványosabban közeledett a Jobbikhoz, illetve politikai szerepet kezdett vállalni. Gulyás szerint a külső szemlélőben felmerül a kérdés, milyen szerepe lehetett Simicskának a képviselőnő politikai pályafutásának elindulásában. Varga-Damm szerint Simicskának ehhez semmi köze nem volt, mint mondta, inkább a devizahiteles szakértéséhez lehet ennek köze, mert a jobbik emiatt hívta őt meg egy frakcióülésre. Állítása szerint ez a szereplése annyira meggyőző volt a Jobbik számára – saját szavai szerint „annyira lenyűgözte őket” –, hogy Vona Gábor, a párt akkori elnöke elküldte hozzá Volner Jánost, hogy vegye rá, kezdjen el a Jobbikban politizálni. Varga-Damm ma is büszke arra, hogy Vonával politizálhatott, de szerinte Vona a közösség és a saját szempontjából is nagy hibát követett el, amikor nem ült be a parlamentbe a 2018-ban elbukott választások után.

Szerinte nem kérdés, hogy Vona Gábor az egyesült ellenzék vezetője lehetett volna.

Simicskára visszatérve: Gulyás arra is rákérdezett, hogyan került a képviselőnő a nagyvállalkozó szurkolói páholyába egy veszprémi kézilabda-meccs során. Varga-Damm emlékeztetett arra, hogy ebben a páholyban a fél fidesz és a veszprémi városvezetés is megjelent már korábban. A képviselőnő megjelenése a páholyban mindesetre azt az érzetet keltette, hogy ő az összekötő a Jobbik és Simicska között. Szerinte viszont ez inkább egy „szívből jövő” meghívás volt, az erről készült fotót pedig valakik fel akarták használni, mégpedig a Jobbikból. „A nyúl szerepét szánták nekem, ezért készült ez a kép, és ezért hozták nyilvánosságra” – mondta. Gulyás erre megjegyezte, hogy a képviselőnő mégiscsak tisztában lehetett azzal, hogy a nyilvános megjelenése Simicska mellett túlmutat egy veszprémi találkozó keretein, már csak azért is, mert ő egy oligarcha.

És akkor mi van, ha oligarcha?

– kérdezett vissza az interjúalany, hozzátéve, hogy Simicska egy „normális ember, egy nagyszerű családapa.” Mint mondta, háromszor volt alkalma Simicskáékkal családilag együtt lenni, és ebből azt szűrte el, hogy Simicskáék egy nagyszerű család, elképesztően vidámak, kedvesek. A családnak szerinte „olyan szeretetkisugárzása van”, hogy mindenki, akit ismert, és körülöttük megjelent, szeretett velük lenni. Szerinte Simicska felesége is nagyon okos, és nagyszerű családanya, aki óvta a férjét a G-nap körüli élesebb megnyilvánulásoktól. Varga-Damm még disznóvágáson is volt a család birtokán, akkor látta őket legutoljára, amikor együtt töltették a hurkát Simicska Lajossal.

A beszélgetésben szó van még a Jobbik 2019 körüli belharcairól, és a képviselőnő új pártjáról, a Reformerek nevű politikai formációról is, amely jó másfél éve jött létre. Varga-Damm jelenleg ennek a párnak a miniszterelnök-jelöltje. A pártnak saját bevallása szerint több száz tagja van, de ezek közül Gulyás kérdésre sem volt hajlandó megnevezni öt országosan ismert politikai szereplőt. A beszélgetés szerkesztett változtata a Partizán Youtube-csatornáján megtekinthető.