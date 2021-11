Karácsony szerint megfigyelik, mégpedig újságíróknál profibb emberek

Hétfőn délután megérkezett a 12 milliárd forint a Főváros számlájára

– jelentette be a főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Az Egészséges Budapest Program keretében 2020-2024 között 50 milliárd forintnyi támogatást ígért a budapesti kerületeknek a kormány. Ebből idén 10 milliárd forint jár a fővárosi kerületeknek. Ez a támogatás is megérkezett a főváros részére is, és azt egyből tovább is adták a szolgáltatóknak.

Ha ebben a két ügyben mi nem balhézunk és demonstrálunk, ezek a pénzek nem jönnek meg. Úgy látszik, nekünk ezt kell csinálnunk

– mondta a műsorban Karácsony Gergely.

A főpolgármester a műsorvezető kérdésére arról is beszélt, hogy szerinte követik, méghozzá nem újságírók, hanem „annál professzionálisabb tűnő emberek”. Mint mondta: gyanúsnak tartja, hogy amikor lekanyarodás előtt 100 métert halad a sofőrje a buszsávban, arról videó készül.

Mint ismert, hétfőn délelőtt a teljes kormánysajtó lehozta, hogy Karácsony autója az Erzsébet híd buszsávjában közlekedett. A felvételről azt közölték, hogy az Origo olvasója készített fedélzeti kamerájával.

Ebben az a kérdés, hogy a magyar politika egy új szakaszához érünk, amikor a házelnök, egykori titkosszolgálati miniszter arra buzdítja a nemzetbiztonsági szolgálatot, hogy az ellenzék ellen dolgozzanak, és az egyik pártelnök le van fotózva, hogy kijön egy kolléganője ajtaján, a másik főpolgármester, ha megy 100 métert a buszsávban, akkor le van videózva. Embereket pedig kamutárgyalásra hívnak orosz üzleti befektetők

fejtette ki a főpolgármester.