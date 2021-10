A mezőgazdásági épületektől a stadionépítésekig – a magyar vállalat, amit egy családi alkotmány határoz meg

Hosszú út vezetett el ahhoz, hogy mára a KÉSZ Csoport Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportja legyen. Varga Mihály 82-ben alapította a céget, mezőgazdasági épületek építésével kezdték, majd jöttek a benzinkutak, áruházak, napjainkra pedig stadionokat építenek – pl. a Puskás Arénát vagy a most épülő Atlétikai Stadiont. Egy családi alkotmány rendelkezik a vagyonról és arról a gondolkodásról, amit az alapító képvisel. Varga Mihállyal a KÉSZ Csoport alapítójával beszélgettünk.

A gyerekeim előtt született a vállalat, az első gyerekem nekem a KÉSZ volt, úgyis gondolok rá, mint a gyerekemre, meg is kapom a feleségemtől néha – mondja Varga, aki cége alapításakor, a 80-as évek elején még három helyen dolgozott. Fő munkahelye egy állami cégnél volt, éjszakánként magánrendelőknek tervezett, hétvégén pedig fizikálisan szerelte a különböző csarnokszerkezeteket – utóbbihoz, hogy végezni tudja, még a kőműves és ács mestervizsgát is letette. Szép evolúciós utat járt be a vállalkozás, mire a kft-ből vállalatcsoport lett, olyan, amit nemzetközi szinten is jegyeznek.

Elsőként csinálta meg a családi alkotmányt, amihez a bizalmi vagyonkezelés is kapcsolódott, Varga elmondása szerint nagyon jó érzés, hogy nem nyomja agyon a vagyon, van ideje tervezni, tervekből pedig van bőven, olyannyira, hogy 300 évre tervez. A nagyra tört családi vállalkozás alapítója 2019-ben nyerte el a Demján Sándor emlékére létrehozott Vállalkozó szellemiségért járó különdíjat az EY Az ÉV Üzletembere díjátadó gálán.