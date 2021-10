Az ország legnagyobb baromfifeldolgozója egy családi vállalkozás sikere

„Aki nem fél a reflektorfénytől, akinek olyan a vállalkozása és olyan az eredménye, hogy ezt bármikor megmutathatja, akkor nagyon fontos, hogy meg is mutassa” – mondja a legidősebb Bárány László, aki 1994-ben öt munkavállalóval alapította meg a vállalkozását, jelenleg pedig 2 700 embernek adnak munkát. Kisvárdára utaztunk, a Master Good hatalmas baromfifeldolgozó üzemébe, ahol a 2017-es az EY Az ÉV Üzletembere díj egyik győztesével, Bárány Lászlóval beszélgettünk.

Negyedik generációs baromfisok

A baromfi az egész család történetében jelen van, Bárány László nagyapja az 1900-as évek elején szintén baromfit tenyésztett, a két fia pedig már a negyedik generációs „baromfis”. A családi vállalkozásoknak nagyon sok rizikója van, ebből az egyik legfontosabb, amikor az alapító nem akarja elengedni vagy nagyon nehezen engedi el a céget. Tudatosan kell megtervezni a családi vállalkozásoknál a generációváltást – mondja az alapító. Hogy ez mennyire jól sikerült a Master Good esetében, jól mutatja, hogy a vállalat legnagyobb sikereiket az elmúlt hét évben érték el, mióta fiaival közösen irányítják a céget. Nem ok nélkül mondja róluk a piac is, hogy az egyik legjobban működő családi vállalkozás. Három Bárány ül a cég vezetésében, a köztük lévő összhangot jól példázza, hogy képesek milliárdos dolgokban akár egy két óra alatt dönteni, még akkor is, ha a világ három különböző pontján vannak.