Dobrev Klára: Ez a 600 ezer ember lesz az erőnk a jövő évi választáson

Dobrev Klára köszönetnyilvánítással kezdte a sajtótájékoztatóját.

Megtiszteltetés volt ennek a politikai közösségnek a képviseletében végigjárni az országot és találkozni sok tízezer emberről. Olyan erőt kaptam, ami nemcsak áprilisig, hanem a következő években is elkísér majd

– fogalmazott.

Beszélt arról is, nincsenek milliárdjaik, de több mint 600 ezren készek tenni azért, hogy Magyarország újra demokratikus köztársaság legyen.

600 ezer ember többet ér több 100 milliárd forintnál. Ez a 600 ezer ember lesz az erőnk a jövő évi választáson

– mondta.

Külön megnevezte a nőket, akik elindultak az előválasztáson, őket név szerint is felsorolta és gratulált nekik a helytállásért.

Változtassuk meg az országot együtt és ne is álljunk meg itt félúton

– fogalmazott.

A miniszterelnök-jelölteknek is köszönetet mondott, azoknak is, akik versenyben maradtak, és azoknak is, akik nem. Mint mondta, megmutatták az országnak, milyen az, amikor nem személyeskedésről és hatalmi játszmákról szól egy vita. Reméli, a következő pár hét is ilyen lesz.

Dobrev Klára szerint a második forduló nagyon fog hasonlítani arra, amit az elmúlt hónapokban csinált. Ezt a munkát szerinte lábon kell elvégezni. Az előválasztás után háromszor ennyi erővel fogja így folytatni, 20 ezer kilométer van mögöttük, de jövő áprilisig lesz ez 100 ezer is.

A változás most kezdődött el. A változás folytatódik és meg nem állunk, amíg azt nem mondhatjuk, hogy egy európai, demokratikus magyar köztársaságban élünk. Ez a cél vezérel

– zárta szavait.