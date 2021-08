Szabálytalannak mondják a mikropárti jelölt aláírásgyűjtését

Az előválasztáson kormányfőjelöltként induló Ecsenyi Áront fel is szólították, hogy ezt hagyja abba. Ecsenyi szerint nem kéne feszülni a történeten.

Az ellenzéki pártok országos előválasztási, ezen belül miniszterelnök-jelölti versenyében alapvetően hat ember indult el: Dobrev Klára (DK), Fekete-Győr András (Momentum), Jakab Péter (Jobbik), Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd-LMP), Márki-Zay Péter (MMM), Pálinkás József (ÚVNP). A partvonalról mondogatta sokáig a libertariánus mikropárt, a Le Az Adók 75%-ával Párt nevű formációt vezető Ecsenyi Áron, hogy mást úgysem engednek labdába rúgni, sőt igyekszik megtrollkodni a folyamatot.

Az ellenzéki pártok végül engedték, de a kis párt egyetlen jelöltjét sikerült csak regisztrálni, magát Ecsenyit miniszterelnök-jelöltként. El is kezdhette az aláírásgyűjtést (20 ezerre van szüksége), de hiba csúszott a gépezetbe. Az Előválasztás 2021 Facebook-oldalon az alábbi közlemény jelent meg:

Az Országos Előválasztási Bizottság felszólította Ecsenyi Áront, hogy hagyjon fel az ajánlásgyűjtés címén alkalmazott szabálytalan és törvénytelen gyakorlattal. Az OEVB kizárólag a saját kezűen aláírt, hiánytalanul és olvashatóan kitöltött ajánlásokat fogadja el érvényesnek. Az ajánlásokat szeptember 6-án 10.00 óráig lehet leadni. Az egyéni képviselőjelöltek a helyi választási bizottságoknak, a miniszterelnök-jelöltek az Országos Előválasztási Irodának adhatják le az összegyűjtött ajánlásokat.

A Magyar Hang írt arról, hogy Ecsenyi az interneten kér hozzájárulásokat ahhoz, hogy mások nevében aláírhassa a gyűjtőívét. A nyilatkozatra rábólintó ajánló személy ahhoz is hozzájárul, hogy felhívja őt az OEVB, amikor ellenőrzi az aláírások hitelességét. A lebonyolító Civil Választási Bizottság elnöke, Magyar György ügyvéd szerint sok sebből vérzik Ecsenyiék ötlete. Eleve csak eredeti aláírásokat fogadnak el az íveken, hogy megmaradjon az előválasztás hitelessége. Ecsenyi a Hangnak zavaros magyarázattal állt elő, amiben Jakab Péter (amúgy eléggé különböző) aláírásgyűjtésére és az adatkezelésre is hivatkozott. Feltette a furcsa kérdést is: