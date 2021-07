Ajánlatot tehetett a kormány a ferihegyi reptérre

Indikatív ajánlatot tett a kormány a ferihegyi reptér megvásárlására – idézi a Portfolio.hu a Bloomberg értesülését, amelyet a Budapest Airport Zrt. legnagyobb tulajdonosa, a német AviAlliance egyelőre nem kommentált. A portál nem írja az ajánlatban szereplő árat, csak azt, hogy információi szerint – a közelmúlt hasonló reptérvásárlási tranzakcióiból kiindulva – a piaci ár alatti ajánlattal rukkolt elő a magyar állam. Azt sem tudni, hogy a 100 százalékos tulajdonrészt akarja-e megvenni a magyar állam vagy csak a többségit.

Mindenesetre legalább háromnegyed éve dolgozik a kormány azon, hogy visszavásárolja a Budapest Airport Zrt.-t vagy legalább a többségi tulajdonrészt. Akkor is a Bloomberg szellőztette meg, hogy „Orbán emberei” bejelentkeztek a ferihegyi reptérért, aztán gyorsan el is ismerte Jellinek Dániel, az egyik leggazdagabb magyar, hogy üzleti tárgyalásokat folytatnak dominánsan piaci (magyar és kisebb részben amerikai) befektetőkkel a Budapest Airport Zrt. konzorciumban történő potenciális megvásárlásáról, és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is jelezte, őket is érdekelheti a reptér. Aztán idén májusban tovább erősödött a kormányzati szándék, a Magyar Nemzet értesült arról, hogy többségi tulajdont szerezne a magyar állam a cégben, az előkészítéssel pedig Palkovics László innovációs és technológiai minisztert bízták meg.

Nemrég Palkovics üzent: szerinte a profitvezérelt tulajdonosnak érdemes lehet inkább mással foglalkoznia.