A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Rogán Antal ellen

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Rogán Antal harmadik felesége, Rogán Barbara és családja novemberben másfél milliárd forintért kötöttek adásvételi szerződést 1022 hektárnyi földterület megvásárlására. A vételár 95 százalékát, azaz 1,5 milliárd forintot pedig az állami tulajdonú Budapest Banktól kapott földvásárlási hitelből fizetik ki. Szerdán derült ki, hogy még ennél is nagyobb területről és ennél is több pénzről van szó: két újabb szerződés azt bizonyítja, hogy Rogán apósáék pár héttel a decemberi esküvő előtt még két másik eladótól is vettek 149 hektárnyi földet Rogán Barbara szülőföldjén, több mint 182 millió forintért. A vételár 95 százalékát ezekben az esetekben is a Budapest Banktól kapott kölcsöntől fedezték.

A DK szerdai közleménye szerint a párt vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Rogán Antal ellen. Mint írják: az országnak joga van tudni, hogy újdonsült házastársa és családja hogyan jutott mindössze 5 százalékos önrésszel több mint másfél milliárd forinthoz.

Nyilván ez is csak a fideszes milliárdosok kiváltsága, ami csak a pánikkormány lopásból meggazdagodott elitjének elérhető

– teszik hozzá.

A DK szerint felháborító, hogy „amíg az ország szép lassan tönkremegy, emberek veszítik el a munkájukat és magyar vállalkozások szűnnek meg minden nap, addig a pánikkormány milliárdos elitje újabb milliárdokból vásárolja fel az országot”.