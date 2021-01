Orbán: Jövő héttől oltják azokat, akik regisztráltak

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szólalt meg Orbán Viktor miniszterelnök, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy higgadtnak kell maradni akkor, amikor emberek életéről van szó. Többen mondták neki, hogy a kijárási tilalom határidejét ki lehetne tolni este 10 órára, de a miniszterelnök szerint most a vakcinabeszerzésen dolgoznak, amíg nincs elég vakcina, addig alkalmazkodni kell a vírushoz. Más országokban gyakran változtatnak az intézkedéseken, Magyarországon november óta ugyanaz van érvényben.

Felmerült, hogy Franciaországban letartóztatták az a vendéglőst, aki a korlátozás ellenére kinyitott. Orbán Viktor azt mondta: azt kérte, hogy ne legyenek letartóztatások, hiszen ha nem történik agresszió, csak szabálysértésről van szó. Megérti a vendéglátóipari dolgozók nehézségeit, de türelmet kért: szerinte nem megoldás, hogy „ kimegyünk és megsértjük a szabályokat”. Ha valaki megszegi a szabályokat egymillió forintig terjedő büntetést kaphat és ha kell, félévre vagy egy évre bezárják az egységet. A miniszterelnök szerint ez „nem éri meg”.

1459 új koronavírusos beteget diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában és 83 ember hunyt el.

Jövő héten kezdődik a regisztráció alapú oltás, de is van egy sorrend. Kétmillió körül van azoknak a száma, akik már regisztráltak. Orbán Viktor is beoltatja magát, megvárja a kínai vakcinát, ő abban bízik. Ha megteheti, hogy válasszon, ő a kínai oltóanyagot választja.

Orbán Viktor szerint inspiráló példa Szerbia, ahol kínai vakcinával is oltanak, jobban is állnak az oltásokkal. Minden nap kér jelentést arról, hogy ott mennyi embert oltottak be. Ma vagy holnap szerződést köthetünk a kínai vakcina beszerzésére. Ha ez nem érkezik meg, akkor március elejéig 880 ezer tudnak beoltani az első oltással mindenképpen. Ha lesz kínai oltóanyag, akkor ezt meg lehet kétszerezni, ha lesz orosz is, akkor még nagyobb lehet a szám. Orbán Viktor húsvétra számít az ország újranyitására, ekkor már „egészen más helyzetben lehetünk”.

Viszont ha meg is történik az újranyitás, a gazdaságot újra kell indítani, erre szolgál a Gazdaságújraindítási Akcióterv. Ennek első részéről már döntöttek, 6000 milliárd forint értékben. Vannak kisebb súlyú döntések, mint például az, hogy minden faluban legyen bolt.

A miniszterelnök megfogalmazása szerint két területen Brüsszel szövetségesei vagyunk: a digitalizációban és a zöld gazdaságban. Kilenc terület között osztották szét a rendelkezésre álló forrásokat, erről később részletesen beszámolnak. A következő években 1500 milliárd forintot fektetnek be az egyetemekbe, ezért is javasolja a miniszterelnök a modellváltást. Úgy látja, hogy ez egy történelmi esély Magyarország számára.