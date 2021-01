Szijjártó gratulált Joe Biden három miniszterének

A külügyminiszter mielőbb szeretne személyesen találkozni amerikai partnereivel. Megőrizné a Donald Trump elnöksége alatt elért eredményeket.

Joe Biden elnök beiktatása után Szijjártó Péter gratulált az új amerikai külügyminiszternek, a kereskedelmi, illetve az energiaügyi miniszternek – írja az MTI. A magyar külügyminiszter az amerikai diplomácia új vezetőjének, Antony Blinkennek szóló levelében azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok az EU mellett országunk legfontosabb szövetségese, a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt években (Donald Trump elnöksége idején) sokat fejlődtek.

Szijjártó Péter szerint a jelenlegi, kivételesen jó viszony lehetőséget ad arra, hogy a két ország szembeszálljon a koronavírus-járvány okozta kihívásokkal, szorosabbá fűzze a transzatlanti együttműködést, ami létfontosságú az európai biztonság miatt. Felidézte, idén lesz 100 éve annak, hogy a két ország között diplomáciai kapcsolat jött létre. Szerinte az évforduló is lökést adhat a kétoldalú viszonynak.

Szijjártó Péter jelezte, az Orbán-kormány a közös értékeken, a közös érdekeken és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést vár. Ő személyesen is a politikai, biztonsági, gazdasági és kulturális együttműködés előmozdításán dolgozik.

Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok és Izrael erőfeszítéseit a Közel-Kelet tartós békéjének megteremtésére és az antiszemitizmus elleni fellépésre nemzetközi szinten, továbbá a térséget alkotó országok uniós csatlakozásának támogatójaként változatlanul üdvözli Washington törekvését a béke és a gazdasági virágzás előmozdítására a Nyugat-Balkánon is.

A NATO-n belüli együttműködés fontosságára utalva emlékeztetett arra, hogy Magyarország számos nemzetközi katonai misszióban vesz részt, az elmúlt időben komoly erőfeszítéseket tett védelmi költségvetése növelésére, legkésőbb 2024-re eléri a szövetségi vállalásban szereplő 2 százalékos szintet. A védelmi beruházások nagysága a 20 százaléknál nagyobb mértékben emelkedett, és több kétoldalú egyezmény is segíti a katonai partnerséget az Egyesült Államokkal – tette hozzá.

Szijjártó Péter arról is írt, hogy a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági együttműködés is sokat fejlődött az elmúlt években. Jelenleg mintegy 1700 amerikai vállalat 106 ezer embert foglalkoztat Magyarországon, az Egyesült Államok az európai országokon kívül a legnagyobb befektető hazánkban, a legnagyobb nem európai exportpartner is. A kétoldalú kereskedelem 2019-ben 2,3 százalékkal, 5,8 milliárd dollárra nőtt.

Jelezte a magyar miniszter azt is, hogy az új amerikai kormányzattal igyekszik újabb gazdasági és üzleti együttműködési területeket feltárni. Kifejezte reményét, hogy mielőbb személyesen találkozik amerikai partnereivel.

Gina Raimondo kereskedelmi miniszternek gratulálva arra is rámutatott, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek legyőzésében az amerikai kereskedelmi tárcának kulcsszerepe lesz. Magyarország nagyra értékeli azt a sikeres fejlődést, amit az elmúlt években értek el a kétoldalú kereskedelemben, ezek megszilárdítására törekszik, további lehetőségeket keres az együttműködésre a közös érdekek mentén. Magyarország számára prioritás a szoros kapcsolatok fenntartása a globális nemzetközi gazdasági partnerek közé tartozó Egyesült Államokkal.

Jennifer Mulhern Granholm energiaügyi miniszternek azt írta, az elmúlt években a kétoldalú együttműködés az energia területén is jól alakult, az elért eredmények (köztük az energiabeszerzés többirányúvá tétele, az amerikai cseppfolyósított gáz fogadására alkalmas kikötői terminál létesítése a horvátországi Krk szigeten) szilárd alapot nyújtanak a folytatásához. A kormány elkötelezett a klímaváltozás elleni harcban, kiemelt figyelmet fordít a megújuló energiaforrásokra, az atomenergia szerepét illetően pedig nagyon hasonló az álláspontja az amerikaihoz. Szijjártó meggyőződése, hogy az új amerikai kormányzattal is széles és közös alapra fogják helyezni a kétoldalú kooperációt az energiaügyek területén.