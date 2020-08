A kormány a felére csökkentette a hátrányos helyzetűeket segítő Igazgyöngy Alapítvány támogatását

L.Ritók Nóra, az esélyteremtésért és mélyszegénység felszámolásáért dolgozó Igazgyöngy Alapítvány vezetője Facebook-oldalán számolt be róla, hogy az alapítvány köznevelési megállapodását is 50 százalékkal csökkentik ettől a tanévtől. A szakember szerint az értesítés a járványhelyzettel indokolja a csökkentést, egyben felajánlja, hogyha nem tudják fenntartani az iskolát, „ott a lehetőség az államnak való átadásra”. Az alapítvány a berettyóújfalui kistérségben működik 1999 óta. Fő tevékenysége a tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Az alapítvány által fenntartott alapfokú művészetoktatási iskola a kistérség 6 településén végez művészeti nevelő munkát, ahova 23 faluból mintegy 670 gyereke érkezik.

— fogalmaz L. Ritók Nóra, aki arról is ír, hogy ő is volt egyeztetésen megbeszélésen, és azt hitte, meg tudja értetni a szempontjaikat. Például azt, hogy

mi kínosan ügyeltünk arra, hogy olyan területen kínáljunk művészeti képzés, ami nincs a településeken. Másnál ez nem volt szempont, és minden gond nélkül felvették azokat a területeket is, ahol mi már működtünk. Most a minisztérium szerint párhuzamos kifizetések vannak, és ez nem fenntartható. És mi vagyunk a fölöslegesek. Ami még fájt, hogy nálunk az is szempont volt, hogy nekünk erős a fundraising vonalunk. Eddig is össze tudtuk szedni adományokból, ami hiányzott, tegyük most is ezt. És az öt közhasznú (állami) feladatra, amiből egyre kapunk állami támogatást, az oktatásra, építsünk ebben is az adományokra. No meg elhangzott az is, hogy benne vagyunk a 300 falus programban Tolddal. Ahol iskola sincs, ez egy más terület, a BM programja, és nem vonható be forrásként az iskolafenntartásba.