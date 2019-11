Csányi Sándor visszautasítja Bige László vádjait

Megerősítjük, hogy Csányi Sándor nem tervezte és jelenleg sem tervezi a Nitrogénművek Zrt., vagy bármelyik más, Bige-csoporthoz tartozó vállalkozás megvásárlását, nem véleményezi a Nitrogénművek Zrt. pénzügyi állapotát. A vállalatcsoport által nyilvánosságra hozott éves üzleti jelentések, pénzügyi beszámolók kellő információt szolgáltatnak mindenki számára ennek megítélésére,

írta közleményében az OTP Bank, illetve Csányi Sándor reagálva arra az interjúra, amelyet Bige László adott a Bloomberg hírügynökségnek.

A hírügynökség a szolnoki gyárat érintő hatósági akciók hátteréről kérdezte a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki a szokásosnál nyíltabban fogalmazott arról, kiket sejt a támadások mögött. Bige gyárát környezetvédelmi problémákra hivatkozva a múlt év végén lerohanták, majd működését is leállíttatták a hatóságok. Idén, október 24-én a bíróság ezt jogszerűtlennek ítélte meg, így a szolnoki üzemben ismét elindulhatott a termelés.

A milliárdos, aki több napot töltött a rendőrségen, eddig a hazai médiában csak utalgatott rá, hogy egy befolyásos üzletember állhat a hatóság érdeklődése mögött. Bige most azonban meg is nevezte Csányi Sándort, az OTP Bank vezérét, és hosszú ideje tartó viszályukat hozta összefüggésbe a cége ellen indult hadjárattal. Azt is állította: a támadás célja az volt, hogy rákényszerítsék a régió legnagyobb nitrogénműtrágya-gyárának eladására.

A lapunknak is eljuttatott közlemény szerint:

Az OTP Bank 2012. március 7-én a jogszabályoknak megfelelően közzétett tőzsdei közleményében tájékoztatta a közvéleményt, hogy jogerősen megnyerte a Nitrogénművek Zrt-vel szembeni, több mint 25 milliárd Ft összegű kártérítési pert, amelyet a Nitrogénművek Zrt. indított az OTP Bank ellen. Az OTP Bank a Bloomberg – szóban forgó cikket megelőző – érdeklődésére előzetesen megkereste a Nitrogénművek Zrt-t, hogy a Nitrogénművek Zrt. adja meg a felhatalmazást ahhoz, hogy a Bloomberg tervezett (és 2019. november 21-én megjelent) cikkére tekintettel az OTP Bank a fenti perrel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkat megoszthassa a közvéleménnyel. Ezen tények bizonyára segítették volna a valódi helyzet megismerését. Az OTP Bank legjobb tudomása szerint a Nitrogénművek Zrt. a mai napig nem válaszolt a banktitok feloldása iránti megkeresésre.

Hozzátették: „A fentiek ismeretében sajnálatos, hogy a Bloomberg hírügynökség nem teljes körűen járta körbe a szóban forgó témát, nem tárta fel tényszerűen a Bige-csoport pénzügyi, gazdasági, műszaki helyzetét, melynek hiánya miatt egy valótlan feltételezéseket tartalmazó cikket jelentetett meg. Szintén rendkívül sajnálatos, hogy a Bloomberg elmulasztotta tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy az OTP Bank kész lenne tájékoztatást adni a cikkben említett feltételezésekkel kapcsolatos valós tényekről, amennyiben a Nitrogénművek Zrt. ehhez hozzájárult volna.”

Arra is kitértek, hogy

Csányi Sándor különösen sérelmezi, hogy a Bloomberg olyan hatósági eljárásokkal is összefüggésbe hozza, amelyeknek se okát se tartalmát nem ismeri, és azokra természetesen semmiféle ráhatása nem lehetett és nem is volt.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János