Jakab Péter: Miniszterelnök úr, jó étvágyat kívánok a buktához, narancsos, nekem ízlik, és úgy látom, az országnak is

Jakab Péter azonnali kérdést intézett hétfőn este Orbán Viktorhoz, és rögtön azzal kezdte, hogy aggódik a miniszterelnökért.

Aggódom önért, mert az ön egészségéért is felelőtlen minisztere számtalanszor lenyilatkozta már azt, hogy a tíz parancsolat betartásával a legtöbb súlyos betegség megelőzhető. Ha ez így van, akkor ön miniszterelnök úr, komoly bajban van, főleg azok után, hogy a Fidesz kongresszusán bejelentette, hogy bevezeti a 11. parancsolatot, ami úgy szól, hogy védd be a tolvaj fideszeseket

– mondta Jakab Péter.

A jobbikos politikus ezután felemlegette, hogy Orbán Viktor szerint a hazudozás nemzetstratégiai jelentőségű, és persze tény, hogy azokon a településeken, ahol a közmédiát nézik, meg is nyerték a választást, mert attól félnek, hogy a közértet felrobbantja egy tálib. Eközben pedig a lerohasztott kórházakról nem lehet képet se csinálni, nemhogy híradós anyagot.

Orbán Viktor a válaszában arról beszélt, végzett egy gyors fejszámolást, és úgy látja, hogy most 724 milliárd forinttal költenek többet az egészségügyre, mint 2010-ben.

Hozzátette, ahhoz a kormányhoz képest költenek többet, mint akivel Jakab Péterék szövetségben állnak.

Jakab Péter a viszontválaszában azt hangoztatta, hogy a „folytatjuk” nagyon rossz kampányszöveg, mert abba rengeteg magyar ember fog belehalni, pedig a magyarok élni akarnak.

Üzentem önnek nem is olyan rég, itt a Parlamentben, letettem az ön asztalára egy szatyor száraz tésztát. Emlékszik még rá? Azért tettem, hogy egyszer az életben végre érezze, hogy mit is érez az, akit ilyen alamizsnával aláznak. De ön nem tanulta meg, ezért a mai napon miniszterelnök úr, hoztam önnek egy másik ajándékot, hogy tisztában legyen vele, mi jár annak, aki megalázza a saját nemzetét. Miniszterelnök úr, jó étvágyat kívánok a buktához, narancsos, nekem ízlik, és úgy látom, az országnak is. Fogadja szeretettel.