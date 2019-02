A viták a Facebookra költöznek

Változnak a kommentelés szabályai a 24.hu-n.

Amióta létezik internet, azóta küzd a legtöbb portál a következő dilemmával: az online média legnagyobb erénye az, hogy bárki szabadon mondhat szinte bármit, itt minden egyéb médiatípushoz képest sokkal könnyebb gyorsan reagálni a megjelenő tartalmakra. A szerzőknek és szereplőknek pedig meg kell tanulniuk, hogy ha hülyeséget írnak vagy mondanak, annak hamar következménye lesz, ha más nem is, de nyilvánosan biztosan hülyét csinálnak belőlük. Ugyanakkor ezek a reakciók sokszor, nagyon sokszor olyan minőségűek, hogy az oldal üzemeltetője szíve szerint nem látná őket szívesen az általa kezelt felületen.

Sokan azt mondják: a kommentek többsége nem hozzátesz a tartalomhoz, hanem éppenséggel rontja ezek minőségét.

Mi nem így gondoljuk, itt a 24.hu-nál próbálunk felnőttként tekinteni az olvasóinkra. Ugyanakkor mi is küzdünk azzal, hogy némelyik cikkhez óriási mennyiségű olyan olvasói hozzászólás is érkezik, amely nem a cikk tartalmával, hanem valamelyik fő- vagy mellékszereplő személyével, netán származásával, korával, szexuális irányultságával foglalkozik, vagy esetleg csak egyszerűen random gyalázkodik, mindenféle különösebb látható ok és cél nélkül.

Szögezzük le: amíg valaki a szavaival nem szít gyűlöletet, nem bújt fel erőszakra vagy nem sért becsületet, szóval a jogszabályok adta kereteken belül marad, addig minderre joga van. Ugyanakkor, a közbeszéd meglehetősen szörnyű állapotban van és egyáltalán nem nehéz kijelenteni, hogy az elmúlt pár évben is sokat romlott. Azt sem nehéz megjósolni, hogy a jövőben sincs különösebb remény a javulásra. Mindez fokozottan igaz az online terekre: mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy a pár évvel korábbi színvonalhoz képest is durvult a helyzet.

Éppen ezért szántuk el magunkat arra, hogy változtassunk az oldalon eddig követett kommentelési politikánkon.

A 24.hu-n naponta közel kétszáz anyagot jelentetünk meg: rövidebb-hosszabb cikkeket, elemzéseket, interjúkat, videókat, mindenféle műfajban. Ez alapesetben azt jelenti, hogy naponta mintegy kétszáz olyan hely keletkezik az oldalunkon, ahol az olvasóink is megszólahatnak, naponta kétszáz párbeszéd indul el, amely minőségére nekünk kell vigyázni. Bár szerencsére egy hosszan tartó ügyet lezáró megnyugtató strasbourgi bírósági döntés után már jogi felelőség nem terhel minket a hozzászólások tartalmával kapcsolatban, a beszélgetések kultúráltságának fenttartása továbbra is a mi dolgunk és elemi érdekünk is.

Az online tér nem különbözik a valódi világtól: a legtöbb ember jobban szeret tiszta és rendezett helyen vacsorázni, mint koszosban, és inkább olyan kocsmában beszélget a barátaival, ahol mások is beszélgetnek, nem pedig verekedni járnak oda.

A feladat az elmúlt időszakban akkorára nőt, amit egész egyszerűen nem tudunk kellő hatékonysággel elvégezni. Ráadásul a párbeszédek egy ideje már – megváltozó médiafogyasztási szokások! – nem csak a cikkek alatt, hanem egy másik helyen, a saját Facebook-oldalunkon is folynak, minden egyes kiposztolt cikk alatt. A két párhuzamos helyen folyó beszélgetés normális mederben tartása, már egy ideje így érezzük, megnyerhetetlen szélmalomharc, ami meghaladja az erőforrásainkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a beszélgetéseket egy helyre, a közösségi médiába tereljük. A döntés meghozatalakor segítséget jelentett az is, hogy a közösségimédia-szolgáltató kínál olyan eszközöket, amelyek kifejezetten segítik és hatékonnyá teszik ennek a munkánbak az elvégzését. Ez azt jeleneti, tehát hogy a jövőben a 24.hu felületein nem, csak a Facebookra kikerülő cikkek alatt lehet kommentelni.

A fennmaradó extra energiákat részben ennek a kommentfolyamnak az alaposabb tisztítsára, részben pedig elsődleges feladatunkra, további újságcikkek (és más tartalmak) gyártására fordítjuk majd.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Minden cikkünk alatt található egy link, ami elvezet a Facebook-oldalunkra. Amíg a konkrét cikk nem kerül ki a közösségi oldalra, addig az oldalunk nyitófelületére vezet, amint a cikket posztoljuk, azonnal a poszthoz lehet eljutni.

Mi történik majd a Facebookon?

Ugyan az, mint eddig: a szolgáltató szabályait, a magyar törvényeket és az alapvető viselkedési normákat betartva szabadon lehet beszélgetni a cikk tartalmáról vagy bármiről.

Ott lesz moderáció?

Igen, ez nem változik: ahogy eddig, úgy a továbbiakban is a területet kezelő kollégáink végzik a tartalmak moderálását. Ebben segítségükre van a Facebook rendszere, amely lehetővé teszi bizonyos szűrők beállítását, azonban ez eddig és ezután sem helyettesíti az emberi kontroll meglétét. Ha egy kommentet törlünk, azt alapos megfontolás után tesszük.

Mire számítunk ennek hatására?

Arra, hogy a cikkoldalainkon kicsit kevesebb lesz az agresszió és az indulat, de közben azok, akik ezt szeretnék, továbbra is szabadon mondhatják a véleményüket az írásaink szereplőiről, minőségéről, vagy akár rólunk is az erre szolgáló felületen.

Kiemelt kép: iStockphoto