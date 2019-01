Tőkés Rudolf: Retusált történelem

A jó hír az, hogy a rezsim döntött, megünnepli az utóbbi harminc év kezdetét és feltehetően későbbi eseményeit. A rossz hír az, hogy a miniszterelnök által jegyzett rendelet jó része hazugság, csúsztatás és félremagyarázás.

A grémium a házelnökből, Orbán stábfőnökéből és bizottsági tagokból áll. Az utóbbiak névsora sok mindent elmond a társulat valódi céljairól. A tagság kormánybürokratákból, különféle intézményi notabilitásokból, obsitos politikusokból és három rezsimtámogatott agitprop történészből áll. Közülük különösen szembeszökő Boross Péter, a BM három per hármasai átmentőjének neve. Valójában kinek lett volna helye a bizottságban? Kezdjük Németh Miklóssal, aki, mint ügyeletes miniszterelnök, garantálta és megvalósította, hogy a rendszermódosítás békés legyen – olyannyira, hogy Antall József emlékezetes mondatát idézve „még egy pofon sem csattant” az átmenet során. Hiányzik továbbá az SZDSZ-es alkotmányszakértő Tölgyessy Péter, a kerekasztal-tárgyalások meghatározó személye – nem is szólva fontos kollégáiról. A harmadik oldalt képviselő alkotmánytudós, Kukorelli István professzor, volt alkotmánybíró is hiányzik a névsorból.