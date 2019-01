Soros-sütiforma, Mészáros-persely és Orbán-gyertya is hozta a pénzt a hajléktalanoknak

Rekordösszeg, több mint 2 és félmillió forint jött össze az újságírók hagyományos árverésén.

Immáron évtizedes hagyománynak tekinthető, hogy számos hazai szerkesztőség újságírói az év legelején egy nyilvános aukción árverezik el a szerkesztőségekbe karácsony környékén érkező különböző céges ajándékokat és a befolyó összegből egy hajléktalanokat segítő szervezetet támogatnak.

A résztvevők azért döntöttek az akció mellett, mert úgy gondolják, hogy újságíróként nem fogadhatnak el ajándékokat olyan cégektől és egyéb szervezetektől, amelyekről egyébként munkájuk során írniuk kell, hiszen ez esetlegesen azt a látszatot keltheti, mintha nem kezelnék őket pártatlanul.

A szerkesztőségekbe érkező ajándékok mellett az esemény hírére az elmúlt években, így idén is számos felajánlás is érkezett különféle cégektől, kulkturális intézményektől és magánszemélyektől is, ezekre a tárgyakra, szolgáltatásokra, relikviákra is lehetett licitálni.

A budapesti Anker’tben rendezett eseményen ezúttal a tavalyi 2,4 millió forintot is meghaladó rekordösszeg, 2 millió 589 ezer forint gyűlt össze.

A befolyt összeg idén is a hajléktalanokat segítő Léthatáron Alapítvány munkáját segíti.

Fotó: Csanádi Márton / 24.hu



A felajánlók közt voltak: 21. század kiadó, 24.hu, 444.hu, A38, Akvárium, Amnesty International, Anker’t Pezsgőbár – BREBIS, annamolnar jewellery, Anyatest projekt, Apaépítő, Átlátszó.hu, Átrium, Autistic Art, Azonnali, Babka Budapest, Bandula Aranka , Bánkitó Fesztivál, Barbarics Zsófi, Beauty Works by Linda (Ilcsi kozmetika), Beyond Budapest, Bookline, BOOKR Kids, Budapest Poster Gallery, Buksza blog, Centrál Színház, Ceratif, CEU, Chez Dodo Macaron Manufaktúra, Chouchou, Cimbi táskák, Cloudbase Siklóernyős Iskola, Colorbar, Copypastry, Costes downtown, Creative Mornings Budapest, Dány City Gangster Crew, Direkt36, Dívány, Dobrumba, Dohi Gabriella és Mazsike, doripopp, EFOTT, Ethonosound, Eviköt, Fabrika, Fatum Apparel, Fidelio, Forbes, Friss Hús Budapest, G7.hu, Gerendai Károly, Green Go, Hajtás Pajtás, Hangvető, HBO Magyarország, Hegyvidéki Manufaktúra, Hello Wood, HWSW.hu, IGEN! pizzéria, Ihász Ingrid (Dream World Photography), Illegál Visual, Imagine Budapest, Imagine Fodrászszalon, Index, IQDigital, Jurányi Suterene, KAPTÁR, Katona József Színház, Kezemura, kis idő, Klubrádió, Kolorádó feszt, Könyvesblog, Köpönyeg.hu, Kovács Bence, Kreatív, Krétakör, La Bodeguita, Laokoon Filmgroup, Libri Kiadó, Libri Könyvesboltok, Life1Fitness, Liliputi babacuccok, Lilla Séllei bags, Líra csoport és Nyáry Krisztián, Ludovika, MAHIR Jucika – régi plakátok, Mák Bisztró, Makifood Főzőiskola, Mandala Jógastúdió, Maros András, Mastercard, Mautner Zsófi, Misija Design, Möbelkunst, Móra Kiadó, Mozinet, Művészetek Völgye, myskin, Nábelek Zsófi, Naspolya Nassolda, Nők Lapja Café, Non +, NOS, Opus Jazz Club, Ördögkatlan Fesztivál, Örvényes Hegy Piknik, Padron Tapas Bar, Paloma, Papetri Paperworks, Petite Planet Kokedama, Phosphor Prints, Pinkponilo, Pólópokol, PomPom Party, Radnóti Színház , Reblog, Recorder, Repityke, Semmi Extra, Skizo Borház, Societe.demo.gastro, Sony Music Hungary, Studio Nur, Suhanj Alapítvány, Sulyandesign, Sziget, Szimplakert, Szkiba Zsuzsa, TASZ, Trafó House, Universal Music Hungary, Uplux lámpák, Ursuslupus, Velvet, Verzió Filmfesztivál, Virág Judit Galéria, Volt magazin Ligeti Nagy Tamás, Vörös Meteor Ejtőernyős Klub, Wave lemezbolt, We Love Balaton, White Lemon – Bojti Szilvi, Yellow Zebra Bar, Ykra, Zedrow Customize, Zoom.hu és még sok magánfelajánló.