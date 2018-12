Weber: Nem a Fidesz, nem Orbán, hanem Magyarország ellen szavaztam

Bocsánatkérést követelnek az Európai Néppárt csúcsjelöltjétől.

Szeretnék emlékeztetni, hogy a hetes cikkely szerinti eljárás során nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem egész Magyarország ellen szavaztam

– jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, amikor arról kérdezték strasbourgi sajtótájékoztatóján, hogy tervez-e a pártcsalád lépéseket a Fidesz ellen amiatt, hogy a CEU Bécsbe kényszerül költöztetni Amerikában akkreditált képzéseit.

Az Azonnali felidézi: Weber májusban még arról beszélt, hogy a CEU elüldözése vörös vonal, amit Orbánnak nem szabad átlépnie, ám most, hogy ez megtörtént, csak annyit írt a Twitteren, hogy csalódott. A sajtótájékoztatón azt is közölte: nem szabad ezt az ügyet pártpolitikai célokra használni, ahogy az európai szocialisták teszik, és kitért a válaszadás elől, amikor arról kérdezték, hogy mit szólna, ha az ő arca is magyar közpénzből készített lejárató plakátokon tűnne fel.

Az MSZP európai parlamenti képviselője, Ujhelyi István Weber nyilatkozatára úgy reagált: a Fidesz által támogatott európai csúcsjelölt (a Néppárt Webert jelöli az Európai Bizottság elnökének) beismerte, hogy a magyar kormány bűnei miatt egy teljes nemzetet akar büntetni. Ezt Ujhelyi gyalázatosnak tartja, szerinte a frakcióvezetőnek haladéktalanul meg kell követnie a magyar embereket.

Arra is kitér, hogy korábban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság szintén jobboldali-néppárti vezetője sértette meg a magyarokat az Erdély elcsatolásának évfordulóján tett kijelentésével.

Elég volt a Fidesz szövetségeseinek sértő kijelentéseiből

– írja, hozzátéve, hogy a jövő májusi EP-választáson ideje lesz leváltani a magyar kormány bűneit mentegető európai jobboldalt.