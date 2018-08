Prémium helyről nézhette az augusztus 20-i ünnepséget Orbán kedvenc arab üzletembere

Zaid Naffa Orbán Viktor eskütételét is a karzatról hallgatta végig

Igazán előkelő helyről, az első sorból nézhette végig az augusztus 20-i állami ünnepséget Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzulja – vette észre az RTL Klub Híradója.

Amint arról korábban beszámoltunk, Zaid, a szerteágazó Naffa család budapesti feje Jordánia tiszteletbeli konzuljaként épített ki szoros kapcsolatot fideszes politikusokkal. lett igazán híres, amikor kiderült az FBI által is körözött – de 2017 januárjában elhunyt – szaúdi üzletemberrel, Gaith Pharaonnal együtt kérelmet adott be a magyar hatóságokhoz, hogy megszerezze az állampolgárságot.

A szaúdi milliárdos kérelmét Áder János köztársasági elnök utasította el, Zaid Naffaé pedig a Terrorelhárítási Központ átvilágításán akadt fenn a kockázatok miatt,

ez azonban nem volt akadálya annak, hogy hétfőn közvetlen közelről hallgassa meg Áder beszédét.

Naffával kapcsolatban az RTL Klub megkereste a külügyminisztériumot is, ám ott azt mondták, hogy tevékenységével kapcsolatban semmilyen kockázat nem vetődött fel. Naffa egyébként tavasszal részt vett a parlament alakuló ülésén is és meghallgatta Orbán Viktor miniszterelnöki eskütételét is.

Kiemelt kép: RTL Klub