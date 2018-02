Nyomoz a rendőrség a papíron betelepült ukrajnaiak miatt

Több feljelentésben is állítják: százával jelentettek be egy-egy düledező házba olyan embereket, akik nem is élnek Magyarországon.

Nyomoz a rendőrség amiatt, hogy felmerült: tömegesen jelentkezhettek be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kispaládra ukrán-magyar kettős állampolgárok, akik életvitel-szerűen nem tartózkodnak ott, de jogosulttá válhatnak magyarországi nyugdíjra, és szavazhatnak is. Decemberben a Hír TV Célpont című műsora mutatott be erről riportot, melyből kiderült, hogy hat év alatt megháromszorozódott Kispaládon a szavazásra jogosultak száma. Januárban Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke tett közzé videót, ami szerint a határ melletti településeken akadnak olyan viskók, ahová kétszáz ukrajnait is bejelentettek. Egy hónappal ezelőtt Helmeczy László ügyvéd, a DK nyíregyházi képviselőjelöltje küldött feljelentést Polt Péter legfőbb ügyésznek költségvetési csalás bűntettének, választás rendje elleni bűntettnek, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt. Ebben azt írta, hogy már a 2014-es választások kapcsán is több olyan információ jutott tudomására, hogy a magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, de valójában Ukrajnában élő személyek az országgyűlési választás napján a bejelentett lakhelyükön szavaztak a pártlistákra és az egyéni képviselőkre. Az ügyvéd álláspontja szerint ezek a személyek közokirat-hamisítás révén lettek állandó lakosok Magyarországon. Helmeczy a feljelentésben azt állítja, „bizonyíthatóan nagyszámú olyan fiktív állandó tartózkodással és lakcímmel rendelkező személy van, aki magyar nyugdíjat igényelt és kapott”, ami álláspontja szerint költségvetési csalás. Az általa megkérdezett polgármesterek és jegyzők úgy nyilatkoztak: hiába próbálnák megakadályozni a tömeges bejelentkezést, ha ugyanis az ingatlan tulajdonosa megjelenik a kormányablaknál a ház tulajdoni lapjával, és az „áttelepülni” szándékozó személlyel, akkor állandó lakosként regisztrálják, függetlenül attól, hogy abba a házba hányan vannak már bejelentkezve. Tavaly novemberben egy kispaládi magánszemély feljelentése nyomán már elrendelték a nyomozást intellektuális közokirat-hamisítás gyanúja miatt. A feljelentés tartalma alapján két helyi lakos több száz ukránt jelentett be saját lakcímére, akik fizetnek is ezért. Decemberben egy budapesti magánszemély is feljelentést tett, rámutatva, hogy 2010 és 2017 között 536-ról 1347-re nőtt Kispalád lakossága, ami annak tudható be, hogy ukrán-magyar kettős állampolgárokat jelentettek be a helyi lakosok saját címeikre, akik azonban életvitel-szerűen nem tartózkodnak Magyarországon. Helmeczy Poltnak írt feljelentését áttették a fehérgyarmati rendőrkapitányságra, és egyesítették a másik két feljelentéssel.

