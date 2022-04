Rezsicsökkentő támogatást kaphatnak hamarosan a kkv-k

Varga Mihály Pénzügyminiszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy 12 milliárd forinttal támogatják a magyar kis- és középvállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit.

A cégek legalább 75, de akár 500 millió forintot nyerhetnek el a fűtésük és világításuk korszerűsítésére, napelem vagy hőszivattyú telepítésére. Varga Mihály hozzátette, céljuk, hogy a fejlesztésekkel csökkentsék a vállalkozások rezsiköltségét, erősítsék a versenyképességüket.

A vállalkozások, köztük a kkv-k is nem rezsicsökkentett, hanem piaci áron veszik az energiát. És mint ismert, a villamosenergia- és gázárak rendkívüli mértékben elszabadultak az elmúlt időszakban, így számos vállalkozás nyereségességét, sőt működését is veszélyeztethetik. Rezsicsökkentés jeligére tavaly decembertől az már lehetővé vált, hogy a villamos áramot rezsicsökkentett áron, egyetemes szolgáltatóhoz átszerződve szerezzék be a kkv-k. Ez a lehetőség azonban a meghirdetés szerint csak idén június 30-ig szól.

A miniszter posztjában arra is kitért, hogy a kkv-s pályázat hétfőtől elérhető a www.palyazat.gov.hu oldalon.