Így lehetnek okosabbak a régi hálózatok (x)

Látványos innovációs forradalom zajlik körülöttünk, és már eddig is technológiai újdonságok tömege tört be a hétköznapi életünkbe. A cégeknél is egyre többször az online térben zajlik a kiélezett piaci verseny, ehhez pedig informatikai fronton is kellenek újabb ütőkártyák, ezek közé tartozik a régi hálózatok mielőbbi modernizálása, „felokosítása” is.

Napjainkban online zajlik például a kommunikáció, a kereskedelem, a tartalomszolgáltatás, valamint az üzleti folyamatok és a pénzügyi tranzakciók jelentős része – az internet csaknem három évtizede formálja életünket. Egyre több, világhálóra kapcsolódó okoskészülék vesz körbe minket, legyen az okostelefon, okosóra, virtuális asszisztens, intelligens termosztát vagy autós telematika. A digitális világ működtetéséhez természetesen elengedhetetlen a folyamatos és nagyszabású hálózatfejlesztés, ami nemcsak nemzetközi és országos szinten stratégiai fontosságú, hanem a vállalatok szintjén is. Az elmúlt időszakban a pandémia is pontosan rámutatott, mennyire üzletbe vágó, hogy a digitális térben is gyorsan, megbízhatóan és biztonságosan működjön egy cég, akkor is, ha a munkavállalók egymástól távol dolgoznak – akár home office-ban, akár a különböző telephelyeken. Fokozódó elvárások a gyorsuló világban A digitalizációs trend töretlenül folytatódik, számos folyamat automatizálódik a közlekedéstől a gyártásig, nagyobb teret nyer az otthoni munkavégzés és a digitalizált iroda, valamint terjednek az újgenerációs 5G mobilhálózatok. A felhőkből elérhető online szolgáltatások számtalan ponton épültek be az életünkbe. A hazai cégek is az adataikat a helyi tárolás helyett egyre inkább a magán- és nyilvános felhőkbe helyezik át, valamint a publikus interneten keresztüli üzleti kommunikáció is elengedhetetlenné vált napjainkban. A digitalizáció és az automatizáció terjedése azt is jelenti, hogy a vállalati folyamatok részévé válik egyebek közt a dolgok internete (IoT), az Ipar 4.0, a virtuális és kiterjesztett valóság (AR/VR) vagy a Big Data. Azzal, hogy mind az üzleti, mind pedig a személyes életünkben egyre több folyamatot végzünk online, a hálózattal szembeni elvárások is nőnek. Ezeknek az új igényeknek azonban a cégek egységeit – akár nagy távolságok áthidalásával – összekapcsoló hagyományos WAN hálózatok már nem minden esetben felelnek meg. (Wide Area Network – nagy kiterjedésű hálózat.) A vállalatok számára nélkülözhetetlenné vált a gyors, stabil, biztonságos és könnyen kezelhető adatkapcsolat, illetve az azt irányító rendszer. Sok helyen ezt a biztonságot ma az SD-WAN képes nyújtani – emelte ki az Invitech. Az infokommunikációs megoldásszállító élen jár a Nyugat-Európában már népszerű technológia meghonosításában. Mit tudnak a jövőbe mutató okoshálózatok? Az SD-WAN a szoftveroptimalizált, nagy területű, nagy lefedésű hálózatot jelenti. A technológiafüggetlen megoldás lehetővé teszi a különböző hálózatok kapcsolódását, így a már meglévő WAN infrastruktúrára telepíthető. Az angolul „Software-Defined Wide Area Network” a szoftveralapú kommunikációs és adatátviteli megoldások révén képes a hagyományos rendszerek működését okosabbá és hatékonyabbá tenni. Így például biztonságosan összekapcsolja a felhasználókat bármely alkalmazásszerverrel, amely lehet a vállalat telephelyén vagy a privát, illetve a publikus felhőben is. A technológia üzemeltetési intelligenciát ad a cég adathálózatának, lehetővé téve a priorizálást a helyszínek, alkalmazások és feladatok között. A gyakorlatban tehát bármilyen központi- vagy felhőalkalmazást hatékonyabban és stabilabban tesz elérhetővé az interneten keresztül az alkalmazottak számára. Beruházás nélkül újulhat meg a vállalati rendszer A magas biztonsági szint mellett fontos kiemelni, hogy a már szolgáltatásként is igénybe vehető SD-WAN optimálisabbá teszi az erőforrás-felhasználást akár az országos, több telephelyes struktúrák, például bolthálózatok esetében is. A szoftveralapú hálózati modell segítségével oly módon újulhat meg a vállalati rendszer, hogy nincs szükség komolyabb időigényes beruházásra sem, ráadásul az alacsonyabb üzemeltetési költségeknek köszönhetően sokkal gazdaságosabbá válik a hálózat használata. A több telephelyet üzemeltetők számára ez a fejlesztési lehetőség azt is jelenti, hogyha eddig volt olyan egységük, amely gyengébb láncszemnek számított, vagyis ahol nem éppen a legjobb internetes sávszélesség állt rendelkezésre, akkor az SD-WAN megoldás segítségével ezek a telephelyek is felzárkóztathatóak a többi fióktelep szintjére. Mit jelent a dinamikus hálózat? Egy egyszerű példán szemléltetve: a hagyományos telekommunikáció legtöbbször egy aktív és egy tartalék (backup) vonalra épül, és ez utóbbit csak akkor veszik igénybe, ha például a fővonal megszakad. Az Invitech SD-WAN megoldása azonban egy szoftveres technológiával mindkettőt kihasználja, azaz például egy 50 megás fővonalat és egy 10 megás backupvonalat egyetlen egyesített csatornaként tud kezelni. Ez fokozza a teljesítményt, lerövidíti a forgalom irányváltási idejét az egyik vonal hibája esetén, továbbá növeli a hálózati kapcsolat rendelkezésre állását. A rugalmas, az adott cég igényeire szabható megoldás pedig kényelmes választást jelent mind az IT-menedzsment, mind a végfelhasználók számára. Az SD-WAN az adatforgalmat alkalmazásszinten optimalizálja a végpontok között oly módon, hogy a már meglévő hálózat fölé helyez egy intelligens „réteget”, amivel optimalizálja és egyszerűsíti a hálózat üzemeltetését, menedzsmentjét és felügyeletét. A rendszergazdák pedig a biztonság és adatvédelem egyensúlyának megtartásával a lehető legjobban tudják kihasználni a rendelkezésre álló teljes sávszélességet, így sokkal jobb eredményeket képesek elérni például az üzletkritikus szoftverek stabil működtetésénél is – foglalta össze az infokommunikációs vállalat.