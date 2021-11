Kevesebb dolgozó számíthat év végi jutalomra

A Magyar Utalvány Zrt. online kutatása szerint a hazai cégek 58 százaléka tervez adni év végén valamilyen eseti juttatást a munkavállalóinak, a válaszadók ötöde azonban idén nem tudja ezt kigazdálkodni. A legnépszerűbb juttatási forma a bónusz, a tárgyi ajándék és az utalvány.

Lesznek-e idén év végi bónuszok, jutalmak? Amennyiben a korábban hagyományosnak tekintett, de a járványhelyzet miatt tavaly is elmaradt, karácsony előtti céges rendezvények, évzáró partik idén is elmaradnak, számíthatnak-e más jellegű év végi juttatásra a munkavállalók?

A járványhelyzet miatt a juttatások piacán rengeteg a kérdés az év végén, a cégek többsége pedig most mérlegeli lehetőségeit. A Nemzeti Utalvány kibocsátója, a Magyar Utalvány Zrt. azért indított októberben online kutatást a HR-szakemberek körében, hogy feltérképezze, mire számíthatnak a magyar munkavállalók.

Korábban adtak, most nem tudnak

„Azon cégek közül, amelyek idén nem terveznek év végi juttatást adni, a legtöbben azzal indokolnak, hogy ez korábban sem volt jellemző. A megkérdezettek 20 százaléka azonban úgy nyilatkozott: korábban adtak, de most nem tudják kigazdálkodni. A vállalkozások csaknem 4 százaléka pedig jótékony célra fordítja ezt a keretet” – összegezte az eredményeket Ferenczi Róbert, a Magyar Utalvány Zrt. vezérigazgatója.

A legjellemzőbb jutalmazási forma a bérrel megegyező módon adózó kifizetés, például a bónusz, a jutalom, ezeket 58 százalék alkalmazza.

A kutatás résztvevőinek 22 százaléka tervez valamilyen tárgyi ajándékot adni, 20 százalékuk pedig az egyéb juttatási körbe tartozó csekély értékű ajándékot ad, utalvány formájában.

Utóbbi megoldás előnye, hogy csupán 35,99 százalékkal adózik, szemben a bér jellegű kifizetés 75,94 százalékos közterhével.

Mi a helyzet az üzleti ajándékokkal?

Év végi ajándékot a cégek 47 százaléka adna munkavállalóinak, mégpedig jellemzően 5.000 és 10.000 forint közötti értékben. Körülbelül 13 százalékuk a 20.000 és 50.000 forint közötti értéket tűzte ki célul.

Üzleti partnereinek a vállalkozások 52 százaléka adna ajándékot, itt azonban a válaszadók csaknem 5000 forint alatti összegben gondolkodik. A leggyakoribb továbbra is a tárgyi ajándék, de ebben a szegmensben is egyre népszerűbbek az utalványok, illetve akár a különféle eseménybelépők is.