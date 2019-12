Hogy ez mekkora ötlet! És tényleg zöld. (x)

Egyre több helyen látunk napelemeket a tetőkön, és összességében is terjednek azok a megoldások, amelyek helyben termelik meg a szükséges energiát, például egy biogázzal működő kiserőművel. Ha esetleg még egy elektromos autó is rendelkezésre áll, felmerülhet a kérdés: össze lehet ezeket kapcsolni? A válasz igen, és a legjobb, hogy ez már nem a jövő zenéje, hanem nagyon is a jelen!

A villamosenergia hálózatok kialakításának kezdetén kisebb méretű közösségi villanytelepeket építettek ki, helyi hálózatokkal. Egy-egy városrészben, településen az elektromos energiaellátást az oda telepített erőmű biztosította. Több mint száz év után új trendként most ismét a helyi energiatermelés felé fordul a világ: egyre több épületre szerelnek fel napelemeket, üzemelnek be biogázzal működő kiserőműveket, vagyis egy-egy ingatlan energiaellátását önellátóan oldják meg. Ezen megoldások térnyerése az anyagi hasznon kívül a környezetért érzett felelősség erősödését jelzi a vállalkozások, de már a lakossági fogyasztók szintjén is. Ha tovább szeretnénk csökkenteni környezetre gyakorolt hatásunkat, dönthetünk úgy is, hogy kifejezetten megújuló forrásból vásárolunk energiát. Még azt is meghatározhatjuk, hogy mennyit, milyen típusút és milyen időszakban! Az E.ON Zöld Jövő oklevele bizonyítja, hogy a fenntartható jövő elkötelezett támogatói vagyunk, emellett egy úgynevezett származási garancia tanúsítványt is kapunk. Képzeljük csak el, hogyan tudjuk teljesen kizöldíteni energiafelhasználásunkat! Akár megfelelő alapanyag rendelkezésre állása esetén beüzemelünk egy biogázzal működő kiserőművet, akár az E.ON Solar napelemes rendszerét telepítjük az épület tetejére, a célunk egyértelmű: szeretnénk a saját energiafogyasztásunkat megújuló forrásból fedezni, vagy akár elektromos autónkat innen tölteni. Ha pedig kevesebb energiát használunk fel, mint amennyit a panelek termelnek, úgy az extra energiát a napelemek visszatáplálják a hálózatra. A legjobb az egészben, hogy mindezzel nem kell az internetet bújva, ajánlatokat bekérve bajlódni. A napelemes rendszert vagy a biogáz erőművet ugyanúgy megtervezi és egyedi igényekre szabva kiépíti az E.ON, mint ahogy E-flotta szolgáltatása részeként az elektromos autót is biztosítja. Egy kézből, egy partnertől kaphat vállalkozásunk komplex, integrált energetikai szolgáltatást és ezzel kényelmet. Az érzés pedig, hogy zöld, megújuló energiával és környezetkímélő közlekedési móddal mi magunk is tettünk a jövőnkért, pénzben nem kifejezhető. eon.hu/integraltmegoldasok