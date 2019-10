Recesszió és halott monetáris politika – Ezeket jósolja a Saxo Bank közgazdásza

Steen Jakobsen szerint a gazdasági visszaesés a küszöbön van, a kereskedelmi háború pedig egyhamar nem ér majd véget.

A szakértő a Portfolio Budapest Economic Forum rendezvényén beszélt a világgazdaság kilátásairól és a várható kihívásokról is. „Egy évvel ezelőtt a világ jegybankjai azt ünnepelték, hogy az amerikai Lehman Brothers csődje már történelem, mindenki a növekedést és a kilábalást hangsúlyozta, aztán rá pár hónapra decemberben eluralkodott a félelem” – kezdte a helyzetértékelését Jakobsen.

Hozzátette: a jegybankok politikájában látott változáshoz hasonlót az elmúlt harminc évben egyszer sem láttunk, ami az elmúlt kilenc hónapban történt, arra a válság alatt sem volt példa.

A monetáris politika ma halott. Ha működne, akkor a jelenlegi kamatkörnyezet mellett például német tőkekiáramlást kellene látnunk a feltörekvő országok felé, közben azt látjuk, hogy a németek megtakarítanak – vázolta a közgazdász.

Steen Jakobsen szerint ma a világon minden a hitelről, a hitelteremtésről szól, a jövőt négy fontos tényező fogja meghatározni: a pénzmennyiség, a pénz ára, az energia ára és a globalizáció.

A világot a hiteltorta hajtja előre

Ha nagyobb a torta, akkor nagyobb a növekedés, ha kisebb, akkor viszont a gazdasági növekedés is lassul. Most a kereskedelmi háborúnak is köszönhetően a torta kisebb lett, ezért azt látjuk, hogy hiába lesz olcsóbb a pénz az alacsony kamatokkal, a gazdaság nem tud növekedni, mert a hiteltorta kisebb.

Úgy véli, hogy jelenleg 60 százalék egy közelgő recesszió esélye, ha semmi nem változik a világban.

Ez azt jelenti, hogy akár nyugodtak is lehetnénk, hiszen van még 40 százalék a gazdasági visszaesés elkerülésére. A szakértő azonban azt várja, hogy a globális kockázatok nem oldódnak meg egyhamar, nem lesz megoldás a Brexitre, rövid távon nem oldódik meg a kereskedelmi háború, nem lesznek stabilabbak a politikai rendszerek. Így pedig a jelenlegi 60% szép lassan felkúszhat majd 100 százalékra.

A világgazdaságban a hitelek több mint fele dollárban denominált, ezért Jakobsen szerint a dollár árfolyama lesz a legfontosabb tényező, ami a monetáris és fiskális politikát mozgathatja. A „halott monetáris politika” mellett a dollár gyengítése az egyetlen olyan politikai eszköz, ami „ingyen” van, és élénkíteni tudja a gazdaságot. A gond, hogy a dollárlikviditás nagyon szűk.

Előadása végén a hosszabb távú kilátásokról beszélt a közgazdász: szerinte egy 50 éves ciklus végén járunk, belátható időn belül visszatérünk a hetvenes évekhez. Ez azt jelenti, hogy visszatér majd az infláció, erősödnek az egyenlőtlenségek a világban, ami miatt nagy szociális elégedetlenség jön.

Kiemelt fotó: iStock