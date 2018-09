Okosfalu lett Ceglédbercelből

„Ha egy község a 21. században is fenn akar maradni, nyitnia kell az innovatív megoldások felé. Ebbe az irányba tettünk most egy nagy lépést az Invitech segítségével” – emelte ki Török József polgármester.

„A végső cél az, hogy az itt élők komfortérzetét tovább növeljük, és turisztikai szempontból is egyre vonzóbbá váljunk” – tette hozzá.

A több mint négyezer fős Ceglédbercel Pest megyében található, Budapesttől mintegy 60 kilométerre. A település egyfajta mini régiós központ kíván lenni a térségben, ezért is szeretnének mielőbb látványos fejlődést elérni. Technológiai vonalon ebben segített számukra az Invitech. Nézze meg a videót a helyi okosfejlesztésekről!

A megoldásszállító első körben egy full HD kamerarendszert épített ki, amelyek a helyi rendőrséghez és polgárőrséghez továbbítják a frekventált közterületek képeit. A társaság emellett a két leglátogatottabb helyszínen WiFi-hotspotot is létesített. A következő lépés egy mobilalkalmazás kifejlesztése volt, amely mind a helyieknek, mind az idelátogató turistáknak segítségére lehet.

Okosmegoldás a digitális szakadék csökkentésére

Célunk, hogy a nagyobb városok mellett a vidék is profitáljon fejlesztéseinkből, ezáltal is csökkentve a digitális szakadékot város és falu között. A kistelepülések egyedi adottságaira és elképzeléseire szabott megoldásokat kell kialakítanunk, figyelembe véve természetesen a lehetőségeiket is. Ceglédbercel úttörő szerepet vállalt ebben, a velük folytatott együttműködés rengeteg ötletet inspirált, amelyeket más településeken is sikerrel alkalmazhatunk” – összegezte Marton László, az Invitech vállalati és kormányzati igazgatója.

A következő lépés, amitől valóban „okosfaluvá” válhat a község az az, hogy környezeti szenzorok kihelyezésével egy IoT (Dolgok Internete) hálózat is kiépíthető lesz. Az érzékelőkből álló hálózat segítségével energiahatékonyabbá válhat a közvilágítás, de például a járműforgalom alakulásáról is hasznos adatokhoz lehet majd hozzájutni. A tervek között szerepel töltőpontok kihelyezése is az egyre terjedő elektromos autók számára.

Online szavazás és biztonsági riasztás is lehetséges

A Ceglédbercel applikáció alkalmas lehet lakossági vélemények begyűjtésére is – akár szavazás formájában, vagy közérdekű információk azonnali közlésére, akár riasztás jelleggel. További fontos lehetőség, hogy a rászoruló, idős lakosok jelzést tudnak majd adni egészségügyi vagy biztonsági vészhelyzet esetén. De a lakosok kényelmét szolgálhatja a közösségi tér funkció is, amelynek segítségével időpontot lehet foglalni a helyi szolgáltató intézményekhez.