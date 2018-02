Így spórolhatnak 10 milliókat a cégek

Idén már fejenként 1 242 000 forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie annak a 25 főnél nagyobb létszámmal működő cégnek, amelynél nem éri el a teljes állomány 5 százalékát a megváltozott munkaképességű dolgozók száma. Ez az összeg 29 százalékkal magasabb a két évvel ezelőtti, és 8 százalékkal a tavalyi értéknél.

Egyes régiókban – elsősorban a Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon – még mindig sok megváltozott munkaképességű személy keres állást, ugyanakkor az ország többi részében igen magas, akár 70 százalékot is meghaladó mértékű a foglalkoztatás, ami e kör alacsony mobilitási képességeit ismerve igen magasnak mondható. A cégek egyre gyakrabban hiába keresnek egy adott pozícióra ilyen munkatársat.

A vállalkozások az egyre nehezebbé váló toborzás helyett rehabilitációs átvilágítással is megoldhatják az előírt összegnek a befizetését: egy-egy ilyen audit a dolgozóknak akár több mint 5 százalékáról is feltárhat kedvezményre jogosító tartós betegséget.

Kevesen tudják, hogy egyes tartós egészségügyi problémával élő dolgozók jogosultak arra, hogy a minimálbér 5 százalékát, vagyis idén havi 6 900 forintot a saját személyi jövedelemadójukból levonjanak. Ráadásul ez az összeg akár 5 évre visszamenőlegesen is jár, ami 400 ezer forint feletti összeget is jelenthet. A jogszabály több olyan, látszólag enyhe betegségnek számító egészségügyi problémát is ebbe a körbe sorol, mint a laktózintolerancia, a cukorbetegség vagy a Crohn-betegség – hívta fel a figyelmet Balog Lajos, a Trenkwalder rehabilitációs üzletágának vezetője.