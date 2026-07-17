Látványosat gyengült a forint pénteken

Péntek reggel óta szinte megállás nélkül gyengül a forint.

Az euró-forint árfolyam a nap kezdetén még 362 környékén volt, de kora délutánra egészen 364,5-ig emelkedett.

A Portfolio cikke szerint utoljára május 5-én volt a mostaninál gyengébb a magyar deviza.

Az ING Bank péntek reggeli devizapiaci elemzésében arról írt, az elmúlt napokban a teljes feltörekvő piacon a magyar eszközök szenvedték el a legnagyobb eladási nyomást. A szakértők szerint ez az erős pozícionáltság eredménye, ami a választások után kialakult a magyar piacon. Az év hátralevő részében a legvalószínűbbnek még így is 350-360 közötti euróárfolyamot tartanak.