Kapitány István 1,6 milliárd eurót ígér a magyar vállalkozások fejlesztésére

Olyan magyar „unikornisokat” és vállalkozásokat szeretne látni, amelyek itthon és külföldön egyaránt megállják a helyüket – erről beszélt csütörtök reggel közzétett Facebook-videójában Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kijelentette: az elmúlt harminc évben kevés ilyen cég volt, ami véleménye szerint nem a magyar tehetség hiányának tudható be, hiszen ő maga is megtapasztalta az üzleti életben, hogy „rengeteg óriási tehetség van”.

A tárcavezető elmondta: az érintett cégeket helyzetbe kell hozni ahhoz, hogy olyan, nemzetközi szinten is sikeres vállalkozások szülessenek, mint a Bolt, a Skype vagy a Kifli. Kiemelte, hogy ez a kormánynak is feladata, méghozzá nemcsak az energetika területén, hanem a gazdaság egészében.

A kkv-knak is jut az uniós pénzekből

A posztban a tárcavezető konkrét keretösszeget is megnevezett: bejelentette, hogy a „hazahozott pénzekből” 1,6 milliárd eurót tudnak fordítani a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlesztésére és helyzetbe hozására a Magyar Falu Programon belül. Hozzátette ugyanakkor, hogy az üzleti életben önmagában nem elegendő magyarnak lenni, a sikerhez elengedhetetlen a versenyképesség is.

Kapitány István az elmúlt napokban több személyi változást is végrehajtott a gazdasági intézményrendszerben: az EXIM Bank új vezérigazgatójától azt várja, hogy működése a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére épüljön [2], és ezzel párhuzamosan visszahívta a kormány exportfejlesztési és befektetési ügynökségeinek (a HEPA-nak és a HIPA-nak) a vezetőit is, kedden pedig felmentette az MVM vezérigazgatóját és igazgatósági elnökét [1].