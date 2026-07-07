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Kapitány István felmentette az MVM vezérigazgatóját

kapitány
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 07. 07. 14:42
kapitány
Szajki Bálint / 24.hu
A miniszter menesztette Czepek Gábort, az MVM igazgatósági elnökét is.

A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét – közölte Kapitány István kedd délután, Facebook-oldalán.

Mátrai 2023. január 23-tól töltötte be az MVM csoport vezérigazgatói pozícióját.

Egymást érik a kirúgások

A gazdasági és energetikai miniszter hétfőn közölte, hogy intézkedett Berta Adrienn visszahívásáról az állami exporthitel-ügynökségnél, az EXIM Bank Zrt.-nél, illetve az az alá tartozó Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél (MEHIB Zrt.) betöltött vezérigazgatói tisztségeiből.

Kapitány István ezelőtt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezetőjét, Kovács Zsoltot, illetve Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. elnökét is lecserélte. Kármán András pénzügyminiszter nemrég felmentette Gullert a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról is.

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