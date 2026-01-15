Szerbiában terjeszkedik a Mol

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. A portfolió azt írja, a külügyminiszter megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat nem fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.

Az Euronews szintén arról ír, hogy közel a megállapodást. A lap szerint Aleksandar Vučić szerb elnök kijelentette, hogy már közel áll a megoldáshoz az orosz részesedés eladásával kapcsolatban a Szerb Olajipari Vállalat (NIS). Megjegyezte, hogy a partner már ismert, de a döntést még nem lehet hivatalosan bejelenteni.

Vučić elmondta, hogy nem hozhat nyilvánosságra minden részletet, mielőtt a kötelező érvényű dokumentumokat elküldik az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Hivatalának (OFAC). A szerb elnök nemrégiben tárgyalásokat folytatott a magyar Mol vezetőségével a magyar vállalat szerbiai olajipari vállalat, a NIS megvásárlásának lehetőségéről. Az Euronews tudomása szerint a megbeszélések érintették az együttműködés minden aspektusát, az amerikai OFAC-kal kapcsolatos kérdések sürgős megoldásának fontosságát.

Dubravka Đedović Handanović bányászati és energiaügyi miniszter Belgrádban találkozott Péter Szijjártó magyar külügy- és külkereskedelmi miniszterrel, akivel megvitatta a Szerbia és Magyarország közötti, az NIS-szel kapcsolatos lehetséges nemzetközi megállapodást.