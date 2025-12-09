Maradhat a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál

Elfogadta az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa december 4-i ülésén a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében az időszakos műszaki vizsgálatokra vonatkozó tagállami megközelítéseket. Az Európai Bizottság javaslata ellenére ezzel a Tanács hivatalosan is elutasította a 10 évnél idősebb személy- és kisteherautók évenkénti vizsgáztatását, így lehetőség adódik arra, hogy megmaradjon a kétéves vizsgáztatási periódus. Mindez jelentős könnyebbséget jelent a magyar gépjármű-tulajdonosoknak – írta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) minapi közleményében.

Magyarország üdvözölte és támogatta a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében az ülésre benyújtott általános megközelítéseket, amelyek jelentős előrelépést jelentenek a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a digitalizáció terén azzal együtt, hogy a végleges tervezetből kikerültek a korábbiakban megfogalmazott aggályos részek. Hazánk számára sarkalatos pont volt, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz képest, az „általános megközelítés” dokumentumában a szövegből törölték a 10 évnél idősebb személy- és kisteher-gépkocsik esetében az évenkénti járműműszaki vizsgálatok megkövetelését. Az Európai Unióban jelenleg megkövetelt kétéves periódus helyett bevezetendő évenkénti időszakos vizsgálat jelentős költségeket rótt volna a polgárokra anélkül, hogy kellőképpen megalapozott közúti biztonságra vagy légszennyezésre vonatkozó előnyökkel járna. Így különösen megnyugtató számunkra, hogy a szövegből törölték a kötelező éves vizsgálatokat a 10 évnél idősebb személy- és kisteher-gépkocsik esetében, továbbá, hogy a kisteher-gépkocsikra vonatkozó kibocsátásvizsgálatok éves bevezetését elhagyták – írta az ÉKM.

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani döntés a tanács álláspontja – amely Magyarország és a tagállamok szakmai álláspontját tükrözi –, a végleges jogszabályt azonban az Európai Parlament alkothatja meg, ebben a folyamatban a műszaki vizsgáztatás gyakoriságának kérdésköre ismételten előjöhet. Ebben az esetben az Építési és Közlekedési Minisztérium ugyanúgy képviseli a magyar álláspontot, ahogy eddig is – biztosítottak róla.