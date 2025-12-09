kétéventetíz évnél idősebb autók vizsgáztatásévente
Gazdaság

Maradhat a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 09. 11:49
Mohos Márton / 24.hu
Még nem 100 százalék, hogy nem lesz évenkénti vizsgáztatás, de legalább az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa nem támogatta.

Elfogadta az Európai Unió Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanácsa december 4-i ülésén a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében az időszakos műszaki vizsgálatokra vonatkozó tagállami megközelítéseket. Az Európai Bizottság javaslata ellenére ezzel a Tanács hivatalosan is elutasította a 10 évnél idősebb személy- és kisteherautók évenkénti vizsgáztatását, így lehetőség adódik arra, hogy megmaradjon a kétéves vizsgáztatási periódus. Mindez jelentős könnyebbséget jelent a magyar gépjármű-tulajdonosoknak – írta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) minapi közleményében.

Magyarország üdvözölte és támogatta a Műszaki Alkalmassági Csomag esetében az ülésre benyújtott általános megközelítéseket, amelyek jelentős előrelépést jelentenek a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a digitalizáció terén azzal együtt, hogy a végleges tervezetből kikerültek a korábbiakban megfogalmazott aggályos részek. Hazánk számára sarkalatos pont volt, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz képest, az „általános megközelítés” dokumentumában a szövegből törölték a 10 évnél idősebb személy- és kisteher-gépkocsik esetében az évenkénti járműműszaki vizsgálatok megkövetelését. Az Európai Unióban jelenleg megkövetelt kétéves periódus helyett bevezetendő évenkénti időszakos vizsgálat jelentős költségeket rótt volna a polgárokra anélkül, hogy kellőképpen megalapozott közúti biztonságra vagy légszennyezésre vonatkozó előnyökkel járna. Így különösen megnyugtató számunkra, hogy a szövegből törölték a kötelező éves vizsgálatokat a 10 évnél idősebb személy- és kisteher-gépkocsik esetében, továbbá, hogy a kisteher-gépkocsikra vonatkozó kibocsátásvizsgálatok éves bevezetését elhagyták – írta az ÉKM.

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani döntés a tanács álláspontja – amely Magyarország és a tagállamok szakmai álláspontját tükrözi –, a végleges jogszabályt azonban az Európai Parlament alkothatja meg, ebben a folyamatban a műszaki vizsgáztatás gyakoriságának kérdésköre ismételten előjöhet. Ebben az esetben az Építési és Közlekedési Minisztérium ugyanúgy képviseli a magyar álláspontot, ahogy eddig is – biztosítottak róla.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Új részleteket osztott meg Dobrev Klára a Szőlő utcai bántalmazásokról, és hat felelőst is megnevezett
Mosolyogva integetett a kamerának, majd kiugrott a hőlégballonból 300 méteres magasságnál
Szőlő utcai javítóintézet: ügyészségi akció, több helyszínen – képek
Vitája van a lakótársakkal, L. Simon László módosítani tervezi a társasházi törvényt
szőlő utca
Szőlő utcai ügyészségi akció: két személy őrizetben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik