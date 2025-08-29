csaláskiberbiztonságadathalászatotp bank
Gazdaság

Figyelmeztet az OTP Bank: azonnal szakítsuk meg a vonalat, ha ilyen hívást kapunk

Horváth Júlia / 24.hu
24.hu
2025. 08. 29. 12:59
Horváth Júlia / 24.hu

A pénzintézet Facebook-bejegyzése szerint csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak kiadva magukat – gyakran hamis igazolványt (például rendőri igazolvány) bemutatva – hívják fel a gyanútlan embereket, hogy:

  • vegyék ki a pénzüket a bankból, azért, hogy ők “biztonságos helyre”, „biztonsági számlára” mozgassák a pénzt, amelyek valójában nem léteznek
  • utalják át az általuk megadott számlaszámra a pénzünket, hogy biztonságba helyezzék és eközben arra kérik áldozataikat, hogy ne mondják el a banki ügyintézőnek, hogy mi okból vesznek ki nagyobb összegű készpénzt vagy teljesítenek utalást

A csalók a banki ügyintézőket megbízhatatlannak állítják be a célból, hogy kizárólag az általuk adott instrukciókat kövessék az áldozatok az ügyintézés ideje alatt. Majd, készpénzfelvétel esetén a csalók már a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.

Fontos tudnivalók

A rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kéri, hogy vegyünk ki készpénzt vagy utaljunk át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkold el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kéred a tranzakció teljesítését. Továbbá nem utasít videóhívásban, csevegő appokon keresztül, és nem mutatnak be igazolványt.

  • Ha ilyen hívást kapunk, azonnal szakítsuk meg a vonalat és hívjuk fel a rendőrséget vagy a bankunkat a hivatalos elérhetőségeken és tájékoztassuk a történtekről.
  • Beszéljünk erről szeretteinkkel, hozzánk közelálló emberekkel és ne titkoljuk el a hívást.
  • Az aktuális csalási formákról, azok felismeréséről és ellenük való védekezésről az www.otpbank.hu/adathalaszat oldalon tájékozódhatunk. Mindezekről – hozzátartozói, ismeretségi körben – való akár néhány perces beszélgetéssel megelőzhető, hogy számlaegyenlegek/megtakarítások veszélybe kerüljenek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Tedd már le az érettségit!” – Tóth Gabi iskolázottságát hozta fel egy csalódott induló a Megasztárban
Ország tortája: nem hátrál meg a Lidl, ennyit kérnek most az édességért
Rossz hír az Otthon Start igénylőinek: leállnak a földhivatalok Budapesten
Aki nem tud magyarul vagy munkakerülő, az mostantól nem költözhet ebbe a városba
Hatvanpuszta története: József nádor, füvészkedés, Mészáros Lőrinc, Nárcisz kutya, antilopok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik