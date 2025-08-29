Figyelmeztet az OTP Bank: azonnal szakítsuk meg a vonalat, ha ilyen hívást kapunk

A pénzintézet Facebook-bejegyzése szerint csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak kiadva magukat – gyakran hamis igazolványt (például rendőri igazolvány) bemutatva – hívják fel a gyanútlan embereket, hogy:

vegyék ki a pénzüket a bankból, azért, hogy ők “biztonságos helyre”, „biztonsági számlára” mozgassák a pénzt, amelyek valójában nem léteznek

utalják át az általuk megadott számlaszámra a pénzünket, hogy biztonságba helyezzék és eközben arra kérik áldozataikat, hogy ne mondják el a banki ügyintézőnek, hogy mi okból vesznek ki nagyobb összegű készpénzt vagy teljesítenek utalást

A csalók a banki ügyintézőket megbízhatatlannak állítják be a célból, hogy kizárólag az általuk adott instrukciókat kövessék az áldozatok az ügyintézés ideje alatt. Majd, készpénzfelvétel esetén a csalók már a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.

Fontos tudnivalók

A rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kéri, hogy vegyünk ki készpénzt vagy utaljunk át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkold el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kéred a tranzakció teljesítését. Továbbá nem utasít videóhívásban, csevegő appokon keresztül, és nem mutatnak be igazolványt.