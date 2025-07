Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: csak egyszer vinné ki a postás

Csak egyszer viszi ki a postás a lakcímre a kormány adományát, a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt – vagyis aki nincs éppen otthon a kézbesítéskor, az alapból nem kapná meg. Az ajánlott küldeményekkel ellentétben ugyanis úgy tűnik, ezeket az utalványokat nem tehetik le majd a kézbesítők a postahivatalban. A friss jogszabálytervezet ugyanis így fogalmaz:

A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet – a kincstár honlapján közzétett módon – a nyugdíjfolyósító szervnél kell előterjeszteni

– írta az Adó.hu a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Nyugdíjas tagozatára hivatkozva. A tervezetben (amit július 17-éig bocsátottak társadalmi egyeztetésre) azt is írják egyébként, hogy az ismételt kiküldés iránti a kérelem benyújtásának jogvesztő a határideje, 2025. november 14.

A jogosultakat személyenként

3 darab 5000 forint,

3 darab 3000 forint,

2 darab 2000 forint,

2 darab 1000 forint címletű,

összesen 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány illeti meg,

amelyeket

2025. október 15-ig kell a részükre kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni.A nyugdíjas élelmiszer-utalvány a tervezet szerint 2025. december 31-éig lesz felhasználható.

A MASZSZ Nyugdíjas tagozata szerint mindez azt jelenti, hogy a póruljárt nyugdíjas ha meg akarja kapni utólag a vásárlási jegyeket, kell hogy legyen internete, aminek a segítségével felkeresheti a kincstár honlapját, hogy megnézze, miként kell igényelnie az újraküldést a „nyugdíjfolyósító szervnél”.

Ez felháborító

– véli Juhász László a szervezet elnöke. A tagozatvezető az idősek életvitelét, anyagi lehetőségeit ismerve határozottan állítja: ha ez marad a kézbesítés végleges módja, akkor a kormány által fantasztikusnak tartott segítségről tömegek fognak lecsúszni, és ennyivel is több marad a központi kasszában. Ad is, meg nem is a hatalom, ahogy azt már megszokhattuk – írja némi indulattal Juhász, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy nem tudni – a rendelet ugyanis erre nem tér ki –, hagyhat-e értesítőt a kézbesítő arról, hogy az utalványt visszavitte.

A nyugdíjas szervezetek komolyan aggódnak főleg a legszegényebb idős emberekért, mert úgy vélik, éppen hozzájuk nem fog eljutni ez kis anyagi segítség sem. A MASZSZ Nyugdíjas tagozata követeli, a kormány tisztelje meg az érintett korosztály tagjait azzal, hogy komolyabban veszi őket, és találja ki, hogyan kaphatják meg egyszerűen és garantáltan az élelmiszer-utalványokat az arra jogosultak.

A nyugdíjguru szerint kvázi elefántként szabályoznák a bolhát a nyugdíjasok utalványánál.