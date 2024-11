Több ponton is változtatna a fiatalok életkezdési támogatásán a kormány – szúrta ki a Money.hu a jövő évi költségvetést megalapozó tervezetben.

Hogyan működött eddig?

Minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek 42 500 forint életkezdési támogatást kapott az államtól. Ez az összeg a Magyar Államkincstár letéti számlájára került, és itt az előző éves átlagos infláció mértékével kamatozott. Ha Start-számlát nyitottak a gyereknek, akkor az életkezdési támogatás átkerült oda, és ebből az összegből rögtön Babakötvényt vásároltak neki.

Eddig az életkezdési támogatást csak úgy lehetett igénybe venni, ha Start-számlát nyitottak a gyereknek 18 éves korodig. Ezután az összeg átvételére fel is szólították őt a 19. és a 22. születésnapja után. Ha nem vette át a 23. születésnapjáig, akkor a támogatást visszautalták az államnak.

Mi változna a jövőben?

Változna, hogy ha 18 éves koráig nem nyitottak Start-számlát egy gyereknek, akkor is hozzájuthat az élezkezdési összeghez, miután felnőtt lett. A jövőben az infláció mértékével kamatozó életkezdési támogatás kifizetését lehet majd kérni bankszámlára utalással vagy postai kifizetési utalvánnyal is (utóbbi csak magyarországi lakcímmel rendelkező jogosultak számára lenne elérhető). A lehetőségre ezentúl a 18. és a 22. születésnap után figyelmeztetnének, és a lehetőség a 23. születésnap után szintén véglegesen elveszne ha nem veszi fel a fiatal. Ebben az esetben az összeget az állam továbbra is megtartaná magának.

A kifizetési folyamat a jelenleginél gyorsabbá és rugalmasabbá válna – a fiatal felnőttek a kérelem beadásától számított nyolc munkanapon belül hozzájuthatnának az összeghez a választott módon.

A cikkben kitérnek arra is, hogyan gyarapodott eddig az életkezdései támogatás 42 500 forintja, az infláció mértékével – egy 2006-ban születettnél az idei évre, amikor betölti a 18-at, több mint a duplájára, csaknem 100 ezer forintra hízhatott.

Véglegesítenék a befizetési plafont

A másik jelentős változás az lehet a tervezet szerint, hogy korlátozná a kormány az éves befizetések összegét

egy személy évente legfeljebb 1,2 millió forintot helyezhetne el a Start-számlán.

A limit egyébként jelenleg is érvényben van, de csak átmeneti jelleggel, ezt véglegesítené most a kormány – jegyzik meg.

A törvény szerint az éves befizetésnek a 10 százaléka, de legfeljebb évi 12 ezer forint állami támogatás érhető el. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknél pedig az éves befizetések 20 százalékának megfelelő, legfeljebb 24 ezer forint támogatás érhető el.

Arra is kitérnek, hogy a Babakötvény infláció feletti hozamot ad, állami garancia van rá, kockázat- költség- és adómentes, rugalmas befektetés. A portál szerint jó lehetőség a családok számára, hogy apránként gyűjtsenek a gyereknek felnőtt korára az életkezdéshez pénzt.