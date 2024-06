Változik a multiláncok nyitva tartása

Rengeteg magyarországi bolt nyitva tartása változik meg a nyár beköszöntével – írja a Pénzcentrum.hu. Főleg a Balaton és egyéb frekventált üdülőhelyeken érdemes mindig megnézni, meddig is van nyitva egy-egy üzletlánc helyi egysége. A Balaton környékén sokan például 22 órakor zárnak, de van olyan bolt is, ami 23 óráig is nyitva tart. Ráadásul a reggeli nyitás is sok esetben 06:00-06:30-ra előre tolódik.

Egyesével ismertetik is, melyik láncnál mire lehet számítani.

Lidl

A Balaton körül 8 áruházában (Balatonfűzfő, Balatonlelle, Fonyód, Keszthely – Tapolcai út 45/a és Sopron u. 43. -, Siófok, Sümeg, Tapolca) június 10. és szeptember 1. között meghosszabbított nyitva tartással várja vásárlóit. Egyes boltok nyitva tartása eltérően alakul, így hétfőtől szombatig 6:30-kor illetve 7:00-kor nyitnak és 21:00 illetve 22:00 órakor zárnak. Vasárnap egységesen 7 órakor nyitnak az áruházak és 20:00-kor zárnak.

Penny

17 üzletüknél lesz egységes nyári nyitva tartással országosan, a Balatoni vidéken kívül számos nagy fürdővárosban is található üzletük, ahol szintén igényt láttak a vásárlók részéről a meghosszabbított nyitva tartásra. A változás érinti többek között Tapolca, Balatonlelle, Celldömölk, Gárdony, Balatonalmádi, Kisbér, Balatonfüred, Székesfehérvár, Ács, Bük, valamint Keszthely üzleteit és Siófokon két üzletüket is. A vállalatnál június 17-én lép életbe a nyári szezonra vonatkozó megváltozott nyitva tartási rend és szeptember 4-ig fog tartani. Hétfőtől szombatig a boltok este 9 óráig lesznek nyitva, vasárnap pedig három üzletük (Balatonalmádi, Siófok és Gárdony) tart majd este 8-ig nyitva, míg a többi városban marad a már megszokott este 6 órai zárás.

Aldi

A nyitva tartás változása 10 Balaton környéki üzletet érint, a következő településeken: Siófok, Balatonlelle, Keszthely, Balatonfüred, Tapolca, Szántód, Balatonalmádi, Balatonfenyves. A hosszított nyitva tartás már május 16-án elindult, június 14-től augusztus 20-ig pedig még hosszabb nyitva tartással várják a nyaralókat és a környéken lakókat. Ahogy végignéztük a portálon kitett részletes listát, az érintett üzletek zöme reggel 7-kor nyit (da van 6.30-as nyitás is), a zárás hétköznap és szombaton este 10-kor van (de előfordul fél 10 is), vasárnap pedig este nyolckor húzzák le a redőnyt.

Tesco

A Tescónál is vannak bőven nyári nyitva tartási változások, egyes Balatonmenti üzleteik 23 óráig is nyitva tartanak. Balatonbogláron, Balatonfüreden, Veszprémben, Siófokon, Ajkán, Tapolcán, Veszprém 1K-, Siófokon (Dózsa György u. 20.) minden nap hatkor nyitnak, Keszthelyen és Balatonföldváron pedig vasárnap kivételével (amikor reggel 7 órás a nyitás) szintén hatkor kezdenek. A zárás 22–23 órakor történik, egyedül a földvári üzlet zár vasárnap este nyolckor.

Spar

Összesen 23 üzletük van a Balaton körül. A legtöbb Siófokon (5), és Balatonfüred (4) környékén. A szezonális nyitva tartással érintett boltjaikban általában 06:00 és 06:30 között nyitnak, és 20:00–21:00-ig vannak nyitva, ám vannak kivételek. Siófokon például van olyan üzlet, ami 22:00-ig nyitva van. Sőt, a benzinkutaknál található express üzletek éjjel-nappal üzemelnek.