Még nincs gyanúsított a zsadányi kerékpárút ügyében

2021-ben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő készített képeket az építkezésről, ahol villanyoszlopok állták útját a kerékpárút kivitelezőjének. A szürreális látványról ezután több újság is beszámolt, a független képviselő pedig követte a beruházás sorsát. A Magyar Narancs írt arról 2022 decemberében, hogy a Zrínyi utca és a sporttelep közötti szakasznak 2021 végére kellett volna elkészülnie (miközben áthelyeznek 11 villanyoszlopot és egy trafóállomást), de a munkálatok elakadtak, a kivitelező cég 75 százalékos készültség mellett levonult a területről.

Az önkormányzat újabb tendert írt tavaly áprilisában tendert „kerékpárút befejezési munkák” címmel. A megbízásra több mint 30 cég jelentkezett, mivel 600 ezer forintos ösztönző támogatást is kitűztek. Az Átlátszó írt arról, hogy a valóban építőipari vállalkozások mellett a pályázók között akadt előadó-művészettel, kereskedelemmel, informatikával, audio-, videoberendezés kiskereskedelemmel, film- és videogyártással, információ-technológiai szaktanácsadással, állattenyésztéssel, számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenységgel, személybiztonsági tevékenységgel, valamint fénymásolással és egyéb irodai tevékenységgel foglalkozó vállalkozás is. 29-en kapták meg az igényelt 600 ezer forintot, így a kerékpárút összesen 32 millió forintjába került az EU-nak:

az építkezésre 15 milliót, a támogatásokra 17,4 millió forintot költöttek. 2024 január elején költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a zsadányi kerékpárút befejezési munkálataival kapcsolatban. A beruházás sorsát nyomon követő Hadházy Ákos most rákérdezett Polt Péter legfőbb ügyésznél, hol tart az ügy.

Változott-e azóta a helyzet? Hol tart a nyomozás?

Ha az eljárás megszüntetésre került, mi volt annak az oka?

Hány tanút hallgattak meg az eljárás során?

Mikorra várható a nyomozati szakasz lezárása?

Polt Péter közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás bűntette miatt jelenleg is nyomoz. A megalapozott gyanú hiánya miatt gyanúsítottat még nem hallgattak ki. A felderítési szakaszban egyelőre okiratokat szereztek be, tanúkat hallgattak ki. Jelezte azt is, a szükséges eljárási cselekmények miatt a nyomozás befejezésének időpontja egyelőre nem határozható meg.