Örök árgaranciával csábította az ügyfeleket a Netfone a vágtató infláció idején, de nem tartotta be az ígéretét

Egyik olvasónk tavaly májusban szerződött a Netfone Telecommal, az „akciós lakossági korlátlan 100GB” fantázianevet viselő mobilszolgáltatási csomagra, tíz hónapos hűségidővel, melynek havidíja 5990 forint volt. Akkoriban, a cég „árgaranciával” hirdette a szolgáltatásait, nem is akármilyennel, mivel azt ígérték, hogy:

mi is hűséget fogadunk neked és biztosítunk téged arról, hogy az ár nem változik a hűségidő alatt sem és utána sem.

Bevállalós ajánlat volt ez a Netfone részéről akkor, hiszen tavaly májusban éppen 21,5 százalékon állt az éves infláció, és ez már a csökkenés kezdete volt, hiszen áprilisban még 24 százalékon állt a mutató. És talán pont ezért volt igen csábító is az ajánlat. Olvasónk mindenesetre az ígéret alapján arra számított, hogy a havi díja innentől fogva már mindig 5990 forint lesz. De csalódnia kellett.

Árgarancia inflációkövető díjemeléssel

Kellemetlen meglepetésként érte, hogy idén január végén olyan értesítést kapott a szolgáltatótól, amely szerint március 1-jétől inflációkövető emelés lesz. Öröm az ürömben, hogy legalább nem 17,6 százalékos, amekkora a tavalyi éves infláció volt, hanem „csak” 15,4 százalékos, amit egyébként a cég is kiemelt a levelében. Csakhogy – mivel olvasónk hűségideje március közepén járt le – ez egyben azt jelentette, hogy már a hűségidőn belül árat emelt a cég, amely eredetileg azt ígérte: sem a hűségidő alatt, sem azután nem fog emelni.

A cég ÁSZF-je egyébként lehetővé teszi az inflációkövető díjemelést, ahogy más telekommunikációs cégeknél is meg lehet ezt lépni évente egyszer. Olvasónk azonban úgy érezte, becsapta őt a cég, amikor azzal hitegették, nem fogják emelni a szolgáltatása díját. Véleménye szerint ha a cég komolyan vette volna a saját korábbi ajánlatát, akkor ezt nem léphette volna meg. Hozzátette, áruházláncoknál az ilyen megtévesztő hirdetési gyakorlatot keményen szankcionálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A következő meglepetés akkor érte, amikor március elején azt látta a szolgáltató ügyfélkapuján, hogy a havidíja 7005 forint lett, ami nem 15,4 százalékos, hanem 16,9 százalékos emelést jelentett volna. Panaszt is tett a díjemelés miatt a cégnél, valamint az NMHH-nál (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) is – válasz még nem érkezett neki. Még aznap este azonban azt látta az ügyfélfelületen, hogy már csak 6912 forint a havidíja, ami éppen megfelelt a bejelentett 15,4 százalékos emelésnek. A március közepén megkapott számlán is ez az összeg szerepelt.

Olvasónk úgy fogalmazott:

az árgaranciás kavarás masszívan a fogyasztók megtévesztése. Nem tartották be a reklámjuk ígéretét. Szolgáltatóként nem ígérgethetnének akármit, és a meghirdetett feltételeket be kellene tartaniuk.

Az árgaranciás hirdetések egyébként nem csak akkor futottak, amikor olvasónk szerződött a szolgáltatóval tavaly májusban, hanem a neten még most is elérhető dokumentumok szerint már 2022 júliusában is azt ígérték, hogy sem a hűségidő alatt, sem utána nem emelkedik az ár, és legalább tavaly május végéig ezt is kommunikálták.

Olvasónk szerint a csomagok ára mellett is ott volt az „árgarancia plecsni”, mindegyik csomagra vonatkozott, a Facebook-oldalukon és az üzletkötőiknél is ilyen formában jelentek meg a csomagok. Azóta egyébként átírták az eredeti „árgaranciát” – először levágták a végéről az „és utána sem” szövegrészt, most pedig egy sokkal kevésbé bevállalós ígérettel kampányolnak árgarancia jeligére:

Mi is hűséget fogadunk neked, és biztosítunk téged arról, hogy a piacon elérhető publikus árakhoz képest az árelőnyt mindig fenntartjuk.

A piaci helyzet, az energiaárak, a költségnövekedés

Nemcsak olvasónk nehezményezi amúgy a díjemelést, hanem néhányan a cég közösségi oldalán is panaszkodtak. Volt, akinek azt válaszolta a cég januárban, hogy azért emeltek már a hűségidő lejárta előtt, mert a piaci helyzet sokat változott. Továbbá az energiaárak előre nem látható emelkedése és a beszállítói költségek drasztikus növekedése kényszerítette őket az inflációkövető díjemelésre. Megjegyezték még: mindent elkövettek, hogy a díjemelésre minél később kerüljön sor, és hogy egyébként mindegyik mobilszolgáltató meglépte az inflációkövető emelést.

Kerestük a Netfone-t még március 5-én, hogy megtudjuk, pontosan mettől meddig hirdették azt az árgaranciát, amely szerint az „ár nem változik a hűségidő alatt sem és utána sem”, és hogy miért emelnek, ha egyszer nem ezt ígérték. Kíváncsiak lettünk volna arra is, hány szerződést kötöttek náluk az ügyfelek azalatt, amíg azt hirdették, nem lesz áremelés hűségidő után sem. Valamint szerettük volna megtudni, esetleg visszaállítják-e a megígért „nem áremelt” díjakat. Még aznap érkezett egy automata válasz azzal, hogy továbbították az illetékes csoport részére a megkeresést, illetve, amennyiben további információra lenne szükségük, felveszik velünk a kapcsolatot, de azóta nem jelentkeztek.

A nem illetékes hatóságok

Írtunk az ügyben a Gazdasági Versenyhivatalnak, ahonnan nem érkezett válasz, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH), mint fogyasztóvédelmi hatóságnak is, ahonnan viszont igen. Azt válaszolták:az ügyben nem a BFKH jogosult eljárni, vizsgálódni. Hogy ki jogosult, azt azonban nem közölték, amikor visszakérdeztünk. Mivel telekommunikációs cégről van szó, megkerestük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) is, ahonnan az a válasz érkezett, hogy az NMHH-nak nincs hatásköre vizsgálni a reklámok tartalmát, sem azt, hogy egy tájékoztatás megtévesztő-e, mert ez a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre.

Az NMHH-nak jeleztük, hogy a BFKH fogyasztóvédelmi hatósága azt írta, ők sem illetékesek, de erre már nem reagáltak.

Az NMHH válasza szerint ők csak azt vizsgálhatják, hogy a szolgáltató magatartása megfelel-e az elektronikus hírközlésről szóló törvénynek, annak végrehajtási rendeleteinek, illetve a hatóság határozatában, valamint a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) foglaltaknak. Hozzátették, hogy az ÁSZF-en kívüli megállapodások az egyedi szerződés részét képezik, annak a betartása miatt azonban nem lehet a hatósághoz fordulni. Az egyedi előfizetői szerződéssel (a felek kölcsönös és egybehangzó akaratát tartalmazó jognyilatkozat) kapcsolatos jogvitákat a felek polgári bíróság előtt rendezhetik.

Leszögezték továbbá, hogy a jogszabályok szerint 2022-ben és 2023-ban sem volt akadálya annak (és jelenleg sincs), hogy egy szolgáltató egyoldalúan módosítson a szerződésen – akár úgy is, hogy emeli az előfizetési díjat. A szolgáltatók ugyanis jogosultak a szerződéseket egyoldalúan is módosítani, de erről az előfizetőket 30 nappal hamarabb értesíteniük kell. Hozzátették: néhány kivételtől eltekintve az előfizetők bármilyen érdemi módosítás esetén 45 napon belül hátrányos következmények nélkül élhetnek a felmondási jogukkal akkor is, ha határozott időre szerződtek valamilyen kedvezményért cserébe. Kivétel, ha a szolgáltató módosítása jogszabályból vagy hatósági döntésből eredő kötelezettség teljesítését jelenti, vagy kizárólag előnyt hoz az előfizetőnek.

A hatóság azt vizsgálhatja, hogy a szolgáltató a szerződésmódosítás során betartotta-e az elektronikus hírközlési szabályokban foglalt előírásokat. Hogy a szolgáltató tájékoztatása megtévesztő-e vagy sem, azzal kapcsolatban az NMHH nem tud vizsgálatot folytatni, sem megállapítást tenni – ismételték meg. Annyit tettek még hozzá, hogy jelenleg nem folytatnak vizsgálatot a Netfone Kft. szerződésmódosítási gyakorlatával összefüggésben.