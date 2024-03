Ujhelyi: Az ország gazdasági vezetői ne a mi kárunkra méregessék egymás férfiasságát!

Március eleje óta egyre többször cikkeznek a Matolcsy–Varga–Nagy trió ideológiai ellentéteiről, nemrég mi is közöltünk egy elemző cikket, amiben szerzőnk arra jutott, a szereposztás miatt öli egymást Matolcsy és Nagy Márton. Pénteken a Bloomberg nyomán arról írtunk, teljesen megszakadt a kommunikáció Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György között.

Az üggyel kapcsolatban nyílt levelet közölt Ujhelyi István, EP-képviselő, melyben azt írja, őt nem zavarja, „ha a fideszes fiúk egymást szapulják és cinikus mondatokkal gyalulják egymást a nyilvánosságban. Még azt sem zavar, ha mindezt nem a négy fal között teszik, viszont – mivel jól hallhatóan nem ott teszik – azt már nehezebben viselem, hogy ezzel most konkrétan ártanak a magyar gazdaságnak és azon keresztül a magyar embereknek”.

Szerinte ami Matolcsy György jegybank-elnök, valamint a kormány bizonyos vezető szereplői között megy szájkaratéban, „az már jóval tudatosabb és károsabb folyamat, nem pedig valami megmosolyogtató kósalajosizmus. Az ország gazdasági vezetői lesznek szívesek tehát nem a mi kárunkra méregetni egymás férfiasságát!”

Hozzáteszi: az már régóta nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor és „jobbkeze”, Matolcsy egy ideje már nem működnek együtt, sőt, kifejezetten megromlott a két „újjáépítő” között a viszony: 2022 végén Matolcsy nyitott tüzet a Parlamentben, amikor – miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem módosítják a kedvéért a törvényeket és nem maradhat az MNB élén – a szakbizottsági meghallgatásakor élesen és nyíltan kritizálta a kormány válságkezelését és gazdaságpolitikáját. Ujhelyi szerint ez felért egy hangos felségárulással.

Azóta persze jött válasz is, méghozzá nem is egy: Orbán személyesen is többször nekirongyolt a jegybank elnökének, illetve kamatpolitikájának, a maga sajátos stílusában és jelzéseivel egyértelműsítve: az MNB fura ura már nem része a NER legbelsőbb körének.