Tiborcz István: Bizonyos értelemben társadalmi felelősségvállalásként értelmezem a befektetéseink jó részét

Értékmentésről, értékteremtésről, értékmegőrzésről adott interjút Tiborcz István az octogon.hu építészeti szaklapnak. Orbán Viktor veje, a BDPST Group tulajdonosa a többi között arról beszélt, hogy

a BDPST ingatlanüzletága a luxuskategóriára koncentrál. Megértem azokat is, akiknek ez a jelző pejoratív, de a mi épületeink nem érdemelhetnek mást. Történetük akár építészeti, akár kultúr- vagy várostörténeti értelemben kiemelkedő, olyan megbecsültséget vindikálnak maguknak, amellyel nyilván lehetne szembemenni, de akkor testületileg nem lennénk méltóak ezekhez a fejlesztésekhez.

Tiborcz István szerint „új épületet bármikor lehet építeni, az csak pénz kérdése. A falakon túl a történet hordozza az értéket.” Tiborcz úgy látja: „Budapest ma még nem képes a magasabb minőségi elvárással érkező vendégek igényeit kielégíteni. Világmárkákat árusító üzletek, egyenletesen magas minőségű kulturális kínálat, egymással is versengő, nemzetközileg is jegyzett éttermek tucatjai, négy- és ötcsillagos szállodák. Nyilván nagyon jó az is, hogy az angol legénybúcsús turisták tömegei a VII. kerületben vonulnak éjszakánként A-ból B-be, de nem ennek kéne a szolgáltatási paletta meghatározó elemének lennie. Ez a város ennél sokkal nagyobb potenciával bír. Budapest ne az olcsó turisztikai vonzerő szinonimája legyen, mert ez a város sokkal többre hivatott ennél.”

Tiborcz István az interjúban arról is beszélt, hogy:

Bizonyos értelemben társadalmi felelősségvállalásként értelmezem a befektetéseink jó részét is, hiszen az ingatlanfejlesztési piaci tevékenységünk egyfelől nyilván üzleti döntéseken alapul, másfelől azonban társadalmi szintű értékmentés.

A VálaszOnline közben hétfőn arról írt, hogy „közel 30 milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatás, bő 133 milliárdnyi kormányzati „ajándékbefektetés”, majd’ 29 milliárd forint MFB-kölcsön és 151 milliárdnyi „baráti” hitel” repítette az Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspárt (és társaikat) a szállodai, irodaházas szektor élére. A portál cikke összeszedett egy 36-os listát azokról a beruházásokról, amelyek bizonyíthatóan a Tiborcz-kör tulajdonában vagy kezelésében állnak. A listán szerepel többek között a belvárosi Vörösmarty tér közelében lévő Hotel Dorothea mintegy 35 ezer négyzetméter alapterületű ingatlanegyüttese, a szinte szomszédos D8 Hotel, a Lánchídnál lévő Sofitel Budapest, a Szabadság tér sarkán álló 50 szobás, ötcsillagos szálló Verno House (volt Iberostar), Zuglóban a Dürer Kert egykori helyén épülő Dürer Park, az Andrássy úti egykori MÁV-épületegyüttes, a Hotel Gellért, az Infopark néhány épülete, a BAH-csomópont közelében lévő Alkotás Point.

(via 444)