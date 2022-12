Csak a kormány furcsa matekjával hozható ki a havi 181 ezer forintos rezsitámogatás

Augusztus végén és szeptember elején mindössze három hétig volt olyan magasságban – köbméterenként ezer forint felett – a gáz tőzsdei ára, mint amire a kormány hivatkozik a rezsimegtakarítás kalkulációjában.

Havonta 180 ezer forint kedvezményt kap minden család az energiatámogatáson keresztül, ez 450 euró, a legnagyobb támogatás az unió országai között – ismételte el Orbán Viktor a december 21-i Kormányinfón. A miniszterelnök hozzátette, nem ismer még egy olyan országot, amely az energiaár-támogatáson keresztül minden családnak ekkora megtakarítást biztosítana. Nem először állt elő ezzel a számmal, július óta mantrázzák a kormányzati szereplők a rezsitámogatás rendkívüli eredményét. Megnéztük, hogyan számolták ki.

Az energiaárak hektikusan mozognak, ahogy ez a mértékadónak tartott holland gáztőzsde, a TTF adataiból látható, csak a kormányzati retorika nem változott egy centit sem az energia-veszélyhelyzet júliusi kihirdetése óta. Folyamatosan 181 ezer forint támogatást propagálnak családonként, jóllehet időközben 250 euró/megawattórás amplitúdóval rángatóztak az árak. A békeidőkben 20–40 eurós tőzsdei ár 2022 elejére apránként 80 euró körüli értékre kúszott, Ukrajna orosz lerohanásakor a 130 euró közelébe ugrott, augusztus 26-án tetőzött 347 eurónál is magasabban, azóta viszont visszaért nagyjából a háború kitörése előtti szintre. Cikkünk írásakor 95–96 euró körül kereskedtek a holland tőzsdén. (Írásunkban csak a gázár alakulásával foglalkozunk, mert ez határozza meg az áram árát is, és a TTF tőzsdei árát tekintjük viszonyítási alapnak, mivel ehhez igazították az importárat a Magyarország által az orosz Gazprommal kötött hosszú távú szerződésben is.)

A nyári csúcs közelében határozta meg a piaci árat a kormány

A kormány július 21-én kiadott egy közleményt, amely a rezsicsökkentés új szabályozását ismerteti. Mint ismert, a központilag meghatározott átlagfogyasztás (a gáz esetében havi 144 köbméter, az áramnál 210 kilowattóra) erejéig továbbra is a korábbi rezsicsökkentett áron jut energiához a lakosság. A kedvezményes gázár köbméterenként 102 forint, az áramnál kilowattóránként 36 forint, miközben a kormány szerint a valós piaci ár a gáz esetében ennek a tízszerese, 1020 forint köbméterenként, az áramnál pedig csaknem 7,5-szeres, 268,9 forint kilowattóránként. Ezekkel számolva az átlagfogyasztás után 2 millió 442 ezer forintos gáz- és áramszámla jön ki, vagyis havonta 203 ezer forintos rezsit kalkulált a kabinet. A kedvezményes tarifákkal azonban a havi átlagrezsi csak 22 ezer forint, tehát a megtakarítás 181 ezer forint – így szól a kormány levezetése. Ez a matek köszön vissza a havi számlákon is narancssárga ketrecben.

A köbméterenként 1020 forintos (400-as euróval számolva 2,55 eurós) piaci ár megawattórára átszámolva 231,8 eurós árból jön ki. Csakhogy ilyen magasságban vagy e felett a TTF mindössze augusztus 16. és szeptember 6. között járt, sem előtte, sem utána nem érte el ezt a szintet az ár a holland gáztőzsdén. Innen nézve

nem világos, miért éppen 1020 forintnál húzták meg a piaci árat, pláne, hogy miért ragaszkodnak azóta is hozzá.

Az viszont igaz, hogy az a 700 millió köbméter orosz gáz, aminek beszerzésére a kormány utasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a vészhelyzet kihirdetésekor, a 2 milliárd euróra emelt keret alapján drágább lehetetett köbméterenként 2,55 eurónál. Tegyük hozzá, hogy az 1020 forint a végfogyasztónak felszámított ár, és hozzá el is kell juttatni a gázt, az infrastruktúra használatát és működtetésének költségét is finanszírozni kell, vagyis némi plusz még magyarázható lenne a tőzsdei árhoz képest.

De nem jön ki a matek akkor sem, ha az Eurostat adatai alapján a havonta Oroszországból beszerzett mennyiségeket és az azokért kifizetett összegeket nézzük végig. Tavaly júliusban még a békebelinek számító 0,274 cent (400 forintos euróárfolyammal 109 forint) volt a köbméterenkénti ár, idén januárra ennek a háromszorosára ugrott, szeptemberben, a legdurvább hónapban pedig 787 forintnál tartott a köbméterár, de még ekkor sem érte el a 2 eurót, nemhogy a 2,55-öt. Október óta pedig folyamatosan csúsznak lefelé az árak, cikkünk írásakor köbméterenként 1 euró körül kereskedtek a tőzsdén.

45 ezer forintról lódított Orbán Viktor

A kormányzatnál úgy számoltak, mintha a piaci ár fix lenne, de más szempontból is túl egyszerű a megközelítés, hiszen csak pontosan az átlagfogyasztásnál nézik a megtakarítást. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanakkor 2021-ben 5,2 millió lakossági áramfogyasztó volt, és csak 3,3 millió gázfogyasztó, vagyis mivel számos család nem használ gázt, esetükben az átlagfogyasztás után járó 180 ezer forintos megtakarítás végképp értelmezhetetlen. Ráadásul a KSH 2021-re

az 5,2 millió lakossági áramfogyasztóra összesen 12,29 milliárd kilowattóra áramfogyasztást rögzített, ami átlagolva havi 196,9 kilowattóra háztartásonként,

a 3,3 millió lakossági gázfogyasztóra pedig 3,9 milliárd köbméter gázfogyasztást jegyzett fel, ami átlagban 98,4 köbméter.

Így az jön ki, hogy a háztartásoknál az átlagfogyasztásra vetítve 45 858 forint lehet a megtakarítás a kormány által közölt piaci áramárhoz képest is, a gáznál pedig 90 331, azaz összesen 136 189 forint. Ami még a legmagasabb, nyári árszintnél is jóval karcsúbb, mint az Orbán által hangsúlyozottan minden családra értendő havi 180 ezer forint.

Akármit mutatnak a számok, úgy tűnik, hosszabb távra kell berendezkedni a jelenlegi rezsirendszerre, akkor is, ha

a piaci ár alacsonyabb, mint a lakosságnak megállapított kedvezményes tarifák.

Karácsony előtt kiderült, hogy májusig biztosan az eddigi tarifák maradnak, hiába esnek a tőzsdei gázárak. A kormányinfón Orbán azt fejtegette, indokolatlannak látja, hogy a piaci ármozgásokat azonnal kövessék a lakosságnak felszámított díjak. Szerinte 2013-tól jól működött a rendszer: amikor a lakossági hatósági árnál alacsonyabbak voltak a piaci árak, akkor tartalékot képeztek, amikor magasabbak voltak, akkor a költségvetés segített be, ezért nem kíván hozzányúlni ehhez a szisztémához, fenn akarja tartani amilyen hosszan csak lehet.