Leghamarabb januárra állhat helyre a korábbi tankolási rend

Az, hogy visszatértek a piaci viszonyok, esélyt ad az olajpiaci szereplőknek, hogy a piacot képesek legyenek visszaterelni arra a szolgáltatási szintre, arra a működésre, amit tavaly november 15-e (vagyis az ársapka bevezetése) előtt a fogyasztók megszoktak

– kommentálta a 24.hu-nak a hatósági üzemanyagár december 6-ai eltörlését a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó hozzátette, őszintén reméli, hamarosan újra természetes dolog lesz az, hogy minden töltőállomás nyitva tud lenni teljes időben, és legfeljebb minimális, nagyon átmeneti („amíg befut a kamion”) készlethiány mellett képes lesz mindenfajta üzemanyaggal kiszolgálni a vevőit, amelyekkel korábban is szolgált. Ez lenne a cél, ide visszaállni. Hogy mennyi az a rövid idő, amennyi alatt újra békebelivé válhat a rendszer, szerinte nehéz ma megjósolni, hiszen a készletek teljesen lenullázódtak.

Rengeteg a teendő

Először is vissza kell tölteni azokat a kutakat, amelyek szárazra futottak. Újra kell indítani a nagykereskedelmi tevékenységet, hogy azok, akik a nagykertől a telephelyükre szállítva kaptak árut, újra így tudjanak dolgozni, például ne a kutakra járjanak a mezőgazdasági gépekkel tankolni. El kell érni, hogy újra felfusson a kiesett import, vissza kell tölteni a stratégiai készleteket, és a lehetséges kockázatok kivédésére olyan új tartalékokat is kell képezni, amelyek megfelelő biztosítékot jelenthetnek. Hogy ezeket a teendőket mikorra sikerül mind kipipálni, azt Grád Ottó szerint nehéz megjósolni, mert ilyen helyzet még nem volt, erre vonatkozó tapasztalat nincs.

Biztosított azonban arról, hogy a piaci szereplők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb vissza lehessen térni a tavaly november 15. előtti állapotokhoz. Személy szerint arra számít, hogy némi javulás már a héten is érzékelhető lesz. Karácsony előttre már lényegesebb javulást vár, a teljes visszaállást pedig valamikor januárra. Ám ezzel együtt nagy kérdés, hogy minden felsorolt teendővel mikorra végeznek.

Hogy milyen gyorsan tudják újraindítani az importot,

lesznek-e ehhez források a környező finomítókban,

milyen mértékben fog visszaesni a fogyasztás

– ezektől mind függ, mennyi idő alatt lesz talpra állás.

Rengeteg a kockázat is

Amikor kockázatokat említett, többek között arra gondolt, mi lesz,

ha találat éri a Barátság kőolajvezetéket,

ha leáll a szállítás,

ha újra gond lesz a Mol százhalombattai finomítójában,

ha csak lassan sikerül az importot helyreállítani.

És kockázat persze az Oroszországgal szembeni szankció is – tette hozzá. De ennél kisebb horderejű problémák is okozhatnak komoly gondot. Például mivel az import üzemanyag jelentős része uszályon érkezik Magyarországra, a vízi szállítást komolyan megakaszthatja, ha újabb aszályos időszak következik, és lecsökken a Duna vízszintje. Ma még nem tudni azt sem, hogy a vasúti szállításnál jutnak-e elég tartálykocsihoz, pályaidőhöz a szállításokhoz. Az import elmaradása miatt teljesen lenullázódott a logisztikai oldal is, azt most újra kell építeni. Lehet, hogy ez több időt fog igényelni, mint a „molekulák” megvásárlása – fogalmazott.

De megtörténhet, hogy a százhalombattai finomító a remélthez képest csak később éri el 100 százalékos kapacitását, vagy a környező országokban lévő finomítókban akadnak gondok, amire korábban is volt példa bőven, csakhogy akkor volt annyi tartalék, hogy ezeket az időszakokat úgy vészeljék át, hogy a felhasználók ne vegyenek észre semmit, nem úgy mint most. A stratégia készletek részbeni felhasználásával csak eltoltuk a problémákat, de nem oldottuk meg azokat – tette hozzá.

Ahhoz pedig, hogy az ellátás szép fokozatosan helyreállhasson, a hiány megszűnjön, alapfeltétel, hogy folyamatosan érkezzen a kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, mert ez biztosít alapanyagot az import egy részéhez, például a pozsonyi, illetve a csehországi finomítónak is.

Az importőrök biztosan vissza akarnak jönni a magyar piacra

Az importtal foglalkozó nagykereskedőknek, úgy véli, elemi érdekük, hogy mielőbb visszatérjenek a magyar piacra, hiszen úgy építették fel a tevékenységüket, hogy annak szerves része volt a hozzánk való szállítás. Szerinte az importőrök szándéka az, hogy 2021. november 15. előtti piaci részesedésüket mihamarabb visszaszerezzék, hogy ehhez be tudjanak szerezni elég üzemanyagot, hogy találjanak egy gyors szállítási módot. Az üzlet újraépítése mindenkinek elsődleges, sőt, esetleg még piacszerzésre is alkalmas lehet a piacújjáépítés időszaka – tette hozzá. Arra számít, hogy folyamatos lesz a kínálati oldal erősödése, mert mindenki erre fog törekedni. Azt valószínűsíti, hogy először a nagyobb kúthálózatok kútjain tapasztalható majd pozitív változás.

Mint mondta, a piaci ár miatt óhatatlanul spórolás kezdődik majd az üzemanyaggal, ahogy spórolunk az energiával is, hogy ne szaladjanak el a költségeink – borítékolta a várható családi, lakossági hozzáállást. Viszont a gépjárművek jelentős részét vállalkozások működtetik – ebben a szegmensben kevésbé árérzékeny a fogyasztás, illetve van mód áthárítani a megnövekedett költségeket a vevőkre. Annál drágább üzemanyag nincs egy vállalkozónak, ha nincs üzemanyag, mert akkor nem tud dolgozni. Persze nekik is fontos, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, de számukra ez is csak egy költségelem. Egy biztos, a gazdaság működéséhez kell, hogy legyen elég üzemanyag – szögezte le.

