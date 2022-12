Gulyás Gergely: Megszűnik a benzinárstop

Kedden késő este jelentették be, hogy a tájékoztató idején életbe lépő szabályozás nyomán véget ér a 480 forintos üzemanyag korszaka: a Mol irányárai szerint a 95-ös benzin immár 641 forintba, a dízel pedig 699 forintba kerül.

Bekövetkezett az, amitől tartottunk. Hétfőn életbe lépett az orosz kőolajszállítás-tilalma, ez zavarokat okoz az üzemanyagimportban. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy nem tudjuk tovább garantálni a 480 forintos benzinárat. Ezért a kormány megszünteti a benzinárstopot

– jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kedd késő estére, 22 óra 30 percre meghirdetett rendkívüli Kormányinfón. Gulyás beszámolója szerint a Mol arról tájékoztatta a kormányt, hogy import nélkül nem tudja tovább biztosítani az ország üzemanyag-ellátását. (A bejelentéssel egy időben meg is jelent a Magyar Közlönyben a benzinárstop megszüntetéséről szóló rendelet.) A miniszter később azt mondta: „az ország stratégiai készletei több hónapra elegendőek”.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója arról beszélt: káosz alakult ki az ellátásban. Több kútnál teljes leürülés történt.

Hernádi hozzátette „utoljára a hetvenes-nyolcvanas években láttunk ilyet, hogy ilyen sorok alakultak ki a benzinkutaknál”.

Azzal folytatta, hogy minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek az ellátásbiztonság biztosításáért, és nem tudnak többet tenni, mint amit eddig tettek, ezt jelezték a kormánynak is. A Mol-vezér arról beszélt, a termelésből hiányzó benzin nagy részét az elmúlt hetekben Szlovákiából hozták. Az üzemanyaghiányra és a logisztikai problémákra csupán az import lehet megoldás. „Vissza kell állítani az importot” – tette hozzá, de megjegyezte, hogy ez nem egyik napról a másikra történik meg. Rögzítette: „Ma kell lépni ahhoz, hogy a jövő év elején stabil üzemanyagpiaccal rendelkezzünk.” Hozzátette: két hónap múlva egy újabb kritikus helyzettel nézünk majd szembe, mert az újabb uniós szankciók hatását szerinte akkor lehet majd érezni.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a 95-ös benzin 641 forintba, a dízel pedig 699 forintba kerül majd a Mol-kutaknál.

A kivezetés emeli majd az inflációt

– mondta újságírói kérdésre Gulyás Gergely. A miniszter hangsúlyozta: a kormány fenntartotta az ársapkát, ameddig tehette. Szerinte az ársapka kivezetése után is az európai alsó harmadban lesz a magyar ár.

Arra a kérdésre, hogy felelős-e kormány a kialakult helyzetért, Gulyás azt mondta:

Mérlegre kell tenni, hogy a 13 hónapig érvényben lévő 480 forintos benzinár jó vagy rossz volt.

Gulyás arról is beszélt, hogy az ársapka válasz volt arra, hogy az elhibázott szankciók miatt a benzin és dízel ára az egekbe szökött. (Valójában az üzemanyagok ársapkáját 2021 novemberében, jóval a háború 2022. februári kitörése előtt vezette be a kormány.) „Minden árstop és piaci beavatkozás káros” – mondta el újságírói kérdésre a miniszter, de szerinte mindig mérlegelnie kell a kormánynak, hogy mivel okoz több kárt, márpedig a kormány a családoknak akart segíteni, ezért avatkozott be a piacba.

Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy a piac normalizálódik az ársapka kivezetése után,

a sokkszerű vásárlási kedv meg fog szűnni.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az ársapka jelentősen megnövelte a fogyasztást, az idén lényegesen több üzemanyag fogyott, mint tavaly, az utóbbi napokban pedig óriásira nőtt a különbség, a nyári turistaszezonhoz hasonló mértékű volt a fogyasztás.

„Az ársapka most már inkább diszfunkcionál, mint jól funkcionál” – mondta. A Mol-vezér szerint cégének nagy veszteséget okozott az árstop. Mint mondta: „Ne azért haragudjanak, hogy megszűnik az árstop, hanem annak örüljünk, hogy ennyi ideig fennmaradt. Ez a kérdés az ellátásbiztonságról szól” – jegyezte meg.

Hajrá, kis benzinkutak, keressék meg a régi kapcsolataikat

– mondta Hernádi, amikor arról arról kérdezték, mikor szállítanak újra a kiskutaknak. A cégvezér szerint ugyanis ezek a kutak korábban elsősorban importból működtek, és meggyőződése, hogy az árstop kivezetése után a külföldi partnereik ismét érdekeltek lesznek a szállításban.

Megkérdezték arról is a Mol vezetőjét, hogy szerinte mikor kellett volna megszüntetni az ársapkát. Erre azt mondta, nyáron nehéz volt a helyzet, akkor ez lett volna az egyik megoldás, a másik a stratégiai készletek felszabadítása volt, és a kormány az utóbbi mellett döntött, márpedig ez politikai és nem szakmai kérdés.

Az árstopokkal kapcsolatban általánosságban azt mondta Gulyás, hogy „minden árstopnál mérlegelni kell, van-e hiány. Ha van, és ez általánossá válik, akkor nem érdemes fenntartani az árstopot”. Miután december 31-én jár le az élelmiszerárstop, Gulyás azt mondta, a kormány folyamatosan értékeli a helyzetet, figyelik, van-e olyan hiány, ami miatt ki kellene vezetni az élelmiszerárstopot. Mint közölte: „Eddig nem volt olyan, ami indokolta volna a döntést, még nem sérült az ellátásbiztonság.”

Újságírói kérdésre azt mondta Gulyás, hogy szerinte a kormánnyal szemben hétfőn súlyos kritikát megfogalmazó Matolcsy György nem sértett ember, szerinte gazdaságpolitikai vita folyik, és miután a kormány korábban az akkor a jegybank élén álló Simor Andrással is kénytelen volt együtt dolgozni, Matolcsyra semmi rosszat nem tud mondani. Kérdésre leszögezte: a kormány nem tárgyalt arról, hogy meghosszabbítsa a jegybankelnök mandátumát.

A kedd esti 22.30-as kormányinfóra 21:46-kor kapta meg szerkesztőségünk a meghívót.

Kedden írtuk meg, soha nem volt még annyi leürülés a Molnál, mint az elmúlt napokban. A teljes hálózatukban jelentkezett részleges termékhiány, és a töltőállomásaik negyedében volt teljes leürülés, írta a 24.hu-nak elküldött közleményében Bacsa György, a vállalat stratégiai ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a napi forgalom a benzin esetében a normális piaci szint kétszerese, a dízelnél pedig közel a másfélszerese. Az ország számtalan benzinkútjánál hosszú sorok alakultak ki, Monoron például videó is készült.

Novemberben 28-án még arról adtunk hírt, hogy 2023. január 1-jétől a kormány csak akkor tudja fenntartani a benzinárstopot, ha zavartalan lesz az Oroszországból érkező kőolajszállítás, és a százhalombattai finomító folyamatosan működik. Korábban úgy számolt tehát a kormány, hogy az év végéig fenn tudják tartani az árstopot.