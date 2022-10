Megint tűz volt a gödi Samsung-gyárban, aggódnak a civilek

Igen szűkszavú közleményből értesülhettek a gödi lakosok szombaton egy újabb tűzesetről, ami a helyi Samsung-gyár egyik telephelyén keletkezett, és ami miatt a váci tűzoltóság több egysége is a helyszínre vonult – írja a mérce.hu.

A közlemény szerint „Szombaton délelőtt Göd felső küszöbértékű veszélyes üzeme bővítés alatt álló gyárrészének egyik épületében szerelési tevékenység során vélhetően elektromos eredetű tűz és füst keletkezett. Az esethez riasztott váci hivatásos tűzoltóegységek átvizsgálják és átszellőztetik az épületet. A tűzeset a lakosságot nem veszélyeztette, amiatt veszélyes anyag nem került a környezetbe, a hatóság a történtek kivizsgálását megkezdte” – idézi a portál.

A gödi Samsung-gyárban az utóbbi években sorozatosan történtek tűzesetek, előfordult, hogy a munkások egészségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, de simán működtek gyártelepek használatbavételi engedélyek nélkül, és tároltak szabálytalanul több száz tonna súlyosan szennyező, egészségre káros anyagot is.

Ezekre az ügyekre a helyi civileknek és a sajtónak köszönhetően derült fény a legtöbb esetben, a helyi kormányzati és ellenőrző szervek nem különösebben szokták nagy dobra verni a gyárkomplexum körüli munkásokat, vagy helyi lakosságot súlyosan veszélyeztető eseteket.

A gödi Samsungot a fent említett esetekben többször is büntette a hatóság a biztonsági előírások megszegése miatt, ám a kiszabott bírságok a legtöbb esetben igen csekélynek mondhatók: a Samsung SDI Magyarország Zrt. „23 fő munkavállalójának egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztette” egy június végi vizsgálat szerint. A jegyzőkönyv szerint a cégnél nem működtek megfelelően a szűrőberendezések, így különböző porokat, fémeket és szerves illékony anyagokat lélegezhettek be a dolgozók több munkaterületen is. Az is kiderül belőle, hogy a Samsung nem végezte el a szakvéleményben felsorolt hibák kijavítását, holott ez a törvény szerint a cég feladata lenne.

Ebben az ügyben például 10 millió forintos büntetést kapott a cég, ami nem tűnik olyan nagyon elrettentő erejű büntetésnek, ha hozzáveszük, hogy egy 759 milliárdos árbevételű cégről beszélünk.

A mostani tűzesettel kapcsolatban a helyieket képviselő Göd-ÉRT Egyesület Facebook-bejegyzésében egy sor körülményt tűrhetetlennek nevez. Egyebek közt azt, hogy a hatóságok a Samsung-gyárban rendszeresen előforduló tűzeseteket így kommunikálják és még a polgármestert sem értesítik.