Nincs megállás: folytatódhat a drágulás az élelmiszerboltokban

Raskó György agrárközgazdász szerint jövő év februárjáig is kitarthat a drágulás. Bár az élelmiszerárak emelkedésével egyre csökken a fizetőképes kereslet, a szakember szerint elképzelhető, hogy ennek következtében sem fog lejjebb menni az élelmiszerek ára – írja az rtl.hu.

Raskó György szerint az élelmiszerek folyamatos drágulásának számos oka van. Ezek egyike a nyári aszály, ami miatt 1000 milliárd forint körüli veszteséggel kell megküzdeniük a magyar gazdáknak. Egy másik fontos tényező, hogy a mezőgazdaság nagyon energiaigényes ágazat. A vetést most kell elvégezni, az ehhez szükséges gázt és elektromos áramot pedig csak elképesztően magas áron tudják megvásárolni a gazdák.

A termelők nagy része ezzel nem tud mit kezdeni, egyszerűen felteszi a kezét – idézi a portál Raskót.

A bajt csak még jobban tetézi, hogy a műtrágya több mint négyszeresére drágult az elmúlt évhez képest. Összességében tehát elképesztő mértékű költségemelkedéssel tudják csak elvégezni a szükséges munkálatokat a gazdák a mezőgazdasági alapanyagok termelése során.

Ez pedig a szakértő szerint tovább gyűrűzik az állattartókhoz is, hiszen a megtermelt búza, kukorica árának növekedése nagyon komoly hatással van erre az ágazatra is, nem beszélve arról, hogy fűteni kell a kiscsibének, a malacnak, ez is egy olyan pluszköltség, ami elkerülhetetlen.

Az agrárközgazdász szerint volt egy rövid, féléves visszaesés a világpiacon, de a kukorica, a búza és az árpa ismét drágul, ezért elmondása szerint nem sok jóra lehet számítani a következő időszakban.

Magyarországon 35 százalékkal nőttek egy év alatt az élelmiszerárak, míg az Európai Unióban átlagban 18 százalékos volt az élelmiszerár-növekedés. Mindehhez érdemes hozzátenni még azt is, hogy Magyarországon egyelőre ársapka van érvényben bizonyos élelmiszerekre. A szakértő szerint ha ezeket megszüntetik január elsejével, akkor néhány alapvető élelmiszer, elsősorban a növényi olaj, a napraforgóolaj jelentősen drágulni fog.

A végtelenségig növekvő árakat a szakember szerint a kereslet csökkenése állíthatja meg, hiszen a fizetőképes vásárlók száma egyre zsugorodik Magyarországon.