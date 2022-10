Bekerült a Las Vegas Casino igazgatóságába, mostantól Habony Árpád vagyonkezelőjét is ő vezeti

Vagyonkezelő céget gründolt Habony Árpád, és úgy néz ki, 150 millió forintot be is fizetett.

Új vagyonkezelő céget jegyeztetett be Habony Árpád, a miniszterelnök informális tanácsadója. A szentendrei székhelyű Futurum Investments Zrt. alaptőkéje 150 millió forint, vezérigazgatója Halkó Gabriella, az Andy Vajna-féle TV2 gazdasági és stratégiai igazgatójaként ismertté vált üzletasszony.

Habonynak a magyar cégadatbázisban ez az egyetlen működő cége, a Színes Tinták Kulturális Tanácsadó Bt. végelszámolás alatt áll. Valójában azonban nagyobb a holdudvara, bár eddig hiába firtatta a sajtó, honnan származnak a luxus életviteléhez szükséges jövedelmei. Ehhez most annyi adalék jött, hogy az újonnan alapított cég alaptőkéje 150 millió forint készpénzből áll, amit teljes egészében befizettek az alapításkor.

A kevés hivatalos nyom egyike, hogy Habony érdekeltségében áll a – Fidesz-szócső Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvánnyal és a honvédelmi miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóffal közös – V4NA „hírügynökség”, amely a kormányoldali médiát külföldi hírekkel látja el. Ezek hitelességével szemben ébresztett kétséget az Átlátszó, amely azt írta: a nemzetközi hírügynökség nem Londonban, hanem Óbudán üzemelt, és annak sem bukkantak a nyomára, hogy helyszíni tudósítóik lennének a célországokban.

Halkó Gabriella korábban inkább a médiában épített céghálót, ebben a cikkben szedtük össze, milyen cégeket gründoltak volt élettársával, Jáksó Lászlóval. Az üzletasszony volt párjával együtt Habony Árpád baráti körébe tartozik. Ennek tudható be, hogy több igazgatósági posztot is kapott fontos cégekben, az ugyancsak Habony-közeli Szalay-Bobrovniczky Kristóf érdekeltségeinél. Halkó a vezető testület tagja lett az öt fővárosi kaszinó koncessziós jogát birtokló Las Vegas Casino Zrt.-ben. De bevették az orosz Transzmasholdinggal közös, eurómilliárdos üzletbe is, a vasúti kocsikat gyártó, és mesés egyiptomi megbízást elnyert Magyar Vagon Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-ben az idén júniusig ugyancsak igazgatósági tag volt.