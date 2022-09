Új, hathónapos állampapír érkezik

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a diszkont kincstárjegy-piac fejlesztése érdekében arról döntött, hogy a 3 és 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy mellett bevezeti a 6 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegyet.

A diszkont kincstárjegyek kettős szerepet töltenek be az államadósság-kezelésben: céljuk főképpen a likviditáskezelés, azaz a költségvetési hiány éven belüli szezonalitásának, valamint egy-egy nagyobb adósságlejárat kezelése; másodsorban a diszkont kincstárjegyek részt vehetnek az államadósság finanszírozásában is. A likviditáskezelés szempontjából kedvezőbb, ha az ÁKK és a befektetők több futamidőből tudnak választani, így célszerű a meglévő két futamidő közötti 6 hónapos futamidőt is bevezetni – olvasható az ÁKK közleményében.

Az új futamidő bevezetését indokolja továbbá az elmúlt évek azon tapasztalata, hogy a 12 hónapos kincstárjegy aukciós kereslete jelentősen ingadozott. Az ÁKK várakozása, hogy a 6 hónapos Diszkont Kincstárjegy kereslete stabilabb lesz a 12 hónapos papírnál. Az új 6 hónapos Diszkont Kincstárjegy értékesítési módja a 3 és 12 hónapos kincstárjegy egyfajta hibridje lesz, az aukcióira a tervek szerint a 3 hónapos futamidőhöz hasonlóan minden héten (szerdán) kerül sor, ugyanakkor a kellő másodpiaci likviditás biztosítása érdekében az ÁKK egy-egy sorozatot egymás után többször (8-10 aukción) értékesít (hasonlóan, mint a 12 hónapos futamidőn). A 6 hónapos Diszkont Kincstárjegy első aukciója 2022. szeptember 28-án lesz.

Jelenleg a 3 hónapos állampapír-piaci referenciahozam 11,28 százalék, a 6 hónapos 11,24 százalék, a 12 hónapos pedig 12,03 százalék.