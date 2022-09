Zsiday Viktor: Esélyes, hogy láttuk a gázárak tetejét

Esélyes, hogy láttuk a gázárak tetejét, ha az Európai Uniónak sikerül értelmes árkorlátozást bevezetni a piacon – írja friss blogbejegyzésében Zsiday Viktor közgazdász, a Citadella Származtatott Befektetési Alap kezelője.

Szerinte bár a gáz valószínűleg még 2-3 évig „meglehetősen” drágább lesz a korábban megszokottaknál, de a horrorszcenárió elkerülhető, vagyis a jelenlegi áraknál alacsonyabb szinten stabilizálódhat a kereskedés.

A közgazdász felidézi, hogy a nyár folyamán szinte az összes európai ország belekezdett a gáztározóinak feltöltésébe. Mivel a gázt egymás elől elhappolva igyekeztek megszerezni, az árakat sikerült egyre magasabbra felhajtani. Az árnövekedéshez persze maguk az oroszok is segítő kezet nyújtottak: egyre kevesebb gázt engedtek át a csöveken.

A helyzet augusztus végére vált tarthatatlanná. Ekkorra lett nyilvánvaló, hogy az 1000 Ft/m3 feletti gázárak mellett óriási recesszió következik Európában és Magyarországon is. Emiatt azt is valószínűsíteni lehetett, hogy – mint a történelemben sokszor – az államok kétségbeesésükben a kereskedés felfüggesztéséhez, árkorlátozáshoz, vagy valamilyen egyéb adminisztratív beavatkozáshoz fognak fordulni.

A bejelentések alapján most már úgy tűnik, hogy mind az áram-, mind a gázpiacon valamilyen korlátozás látszik körvonalazódni. Emellett mivel a feltöltések is jól állnak, már kevésbé sürgető a vevőknek, hogy bármi áron gázt vegyenek, és az eladók is előkerültek a várható korlátozások hírére. Ennek lett az eredménye a hatalmas áresés, ami már most látható.

A betárazások a jelek szerint szintén jól alakultak, és emiatt most mindenki kicsit nyugodtabb. Szakértői számítások szerint a jelenlegi helyzet alapján akár az is előfordulhat, hogy nulla orosz gázszállítással is kibírható lesz a tél a kontinensen.

A szakember ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy valószínűleg még a jelenlegi vagy a jelenleginél alacsonyabb gázárak mellett recesszióba csúszik Európa és Magyarország is, de minél inkább sikerül a gázárakat alacsony szinten rögzíteni, annál kevésbé mély lehet a gazdasági zsugorodás.