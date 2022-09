A legtöbb uniós ország inkább más gázbeszállítók után próbál nézni, így például rekordot döntött az amerikai és katari LNG-import a kontinensen – emlékeztetnek a portálon.

A magyar kormány viszont nem tekintette tabunak az orosz vezetéssel való tárgyalásokat. Bár van egy ötéves gázszerződés a Gazprommal, az ellátásbiztonság érdekében további mennyiséget vásárol Magyarország az oroszoktól, mint azt Szijjártó Péter szerdán bejelentette.

A napi 5,8 millió köbméter vásárlásáról szóló magyar lépés miatt lengyel és balti vezetők is bírálták a kormányt, a legkritikusabb azonban Daniel Freund, a német Zöldek pártjának EP-képviselője volt, aki úgy fogalmazott:

– írta a Twitteren.

Orban’s political survival depends on gas shipments from Putin. Keep that in mind the next time the Hungarian Prime Minister enters the EU Council building. https://t.co/xs6sDgXMBQ

— Daniel Freund (@daniel_freund) August 31, 2022